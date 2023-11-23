В Кургане задержали директора УКС и главу стройфирмы из Москвы по делу о школе

23 ноября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

В Кургане арестовали чиновника и бизнесмена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские силовики на основе собранных материалов сотрудниками УФСБ задержали директора управления капстроительства Игоря Минина и начальника московской фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева. Их задержали за махинации по делу о строительстве самой большой школы в регионе. Уголовные дела возбудили в СУ СК области. Информация появилась на сайте следственного управления региона. «Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по обвинению в совершении должностных преступлений задержаны директор Муниципального казенного учреждения города Кургана „Управление капитального строительства“ и генеральный директор строительной организации», — информирует управление. Уголовные дела на задержанных возбуждены на основе собранных УФСБ области материалов. Минину предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными положением с тяжкими последствиями. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве. «В результате мошеннических действий предпринимателя были похищены бюджетные средства, полученные им в качестве аванса в сумме 54,7 миллионов рублей, которыми коммерсант распорядился по своему усмотрению, использовав их в целях, не связанных со строительством школы», — информирует сайт СУ СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения директору УКС, в отношении коммерсанта мера пресечения избрана. Ранее URA.RU сообщало, что к Минину появились вопросы у следователей. Его вызывали в СУ СК на допрос по контракт, связанному со строительством самой большой школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские силовики на основе собранных материалов сотрудниками УФСБ задержали директора управления капстроительства Игоря Минина и начальника московской фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева. Их задержали за махинации по делу о строительстве самой большой школы в регионе. Уголовные дела возбудили в СУ СК области. Информация появилась на сайте следственного управления региона. «Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по обвинению в совершении должностных преступлений задержаны директор Муниципального казенного учреждения города Кургана „Управление капитального строительства“ и генеральный директор строительной организации», — информирует управление. Уголовные дела на задержанных возбуждены на основе собранных УФСБ области материалов. Минину предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными положением с тяжкими последствиями. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве. «В результате мошеннических действий предпринимателя были похищены бюджетные средства, полученные им в качестве аванса в сумме 54,7 миллионов рублей, которыми коммерсант распорядился по своему усмотрению, использовав их в целях, не связанных со строительством школы», — информирует сайт СУ СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения директору УКС, в отношении коммерсанта мера пресечения избрана. Ранее URA.RU сообщало, что к Минину появились вопросы у следователей. Его вызывали в СУ СК на допрос по контракт, связанному со строительством самой большой школы.