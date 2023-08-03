В Кургане уволена директор школы, которая подписала документы по масштабной стройке

04 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Людмила Алешкова уволилась с должности директора школы №52 Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Курганской гордумы Людмила Алешкова уволилась с должности директора школы №52. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальным властям. В пресс-службе администрации города Кургана информацию подтвердили. «Людмила Алешкова уволена с должности директора школы № 52. Алешкова почти 13 лет проработала руководителем этой школы, претензий к ее работе не было», — рассказал источник. В пресс-службе администрации города Кургана уточнили, что Алешкова уволилась по собственному желанию по семейным обстоятельствам. С 4 августа 2023 года обязанности руководителя исполняет директор школы №44 Наталья Аборина. Ранее Алешкова подписала акты приемки и стоимости выполненных работ по строительству самой крупной школы в Кургане на 1500 мест. Документы размещены на сайте госзакупок. Начинал строительство школы московский застройщик, который, выполнив часть работ, отказался от объекта. Достраивать школу взялось местное предприятие «Курганстальмост». Согласно контракту, строительство должно быть завершено к концу 2023 года. Изначальная стоимость контракта на строительство объекта 900 млн рублей. С учетом выделения дополнительных 285 млн рублей цена стройки выросла до 1,4 млрд.

Депутат Курганской гордумы Людмила Алешкова уволилась с должности директора школы №52. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальным властям. В пресс-службе администрации города Кургана информацию подтвердили. «Людмила Алешкова уволена с должности директора школы № 52. Алешкова почти 13 лет проработала руководителем этой школы, претензий к ее работе не было», — рассказал источник. В пресс-службе администрации города Кургана уточнили, что Алешкова уволилась по собственному желанию по семейным обстоятельствам. С 4 августа 2023 года обязанности руководителя исполняет директор школы №44 Наталья Аборина. Ранее Алешкова подписала акты приемки и стоимости выполненных работ по строительству самой крупной школы в Кургане на 1500 мест. Документы размещены на сайте госзакупок. Начинал строительство школы московский застройщик, который, выполнив часть работ, отказался от объекта. Достраивать школу взялось местное предприятие «Курганстальмост». Согласно контракту, строительство должно быть завершено к концу 2023 года. Изначальная стоимость контракта на строительство объекта 900 млн рублей. С учетом выделения дополнительных 285 млн рублей цена стройки выросла до 1,4 млрд.