Путин заявил о приоритете рабочих профессий в России

Путин: в РФ подготовят более миллиона специалистов рабочих профессий

04 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Путин выступил на XII съезде федерации независимых профсоюзов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что в России будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий для IT-отрасли, фармацевтики, легкой промышленности и других сфер. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на XII съезде федерации независимых профсоюзов. «Продолжим укреплять связку всех уровней образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями, имею ввиду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны. Реализацию федерального проекта „Профессионалитет“, в рамках которого на базе обновленных образовательно-производственных центров в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий.», — сказал российский лидер. По его словам, кадры будут готовиться в различные отрасли экономики. В частности электроника, IT-технологии, фармацевтика, легкая промышленность, авиа- и судостроение. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он продолжил, что в будущем сотрудничество образовательных организаций с предприятиями охватит всю систему среднего образования России. В том числе речь идет о подготовке кадров для образовательных учреждений, системы здравоохранения, феры услуг и туризма. Путин добавил, что выпускники должны быть уверены, что получат интересную работу по специальности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что в России будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий для IT-отрасли, фармацевтики, легкой промышленности и других сфер. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на XII съезде федерации независимых профсоюзов. «Продолжим укреплять связку всех уровней образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями, имею ввиду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны. Реализацию федерального проекта „Профессионалитет“, в рамках которого на базе обновленных образовательно-производственных центров в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий.», — сказал российский лидер. По его словам, кадры будут готовиться в различные отрасли экономики. В частности электроника, IT-технологии, фармацевтика, легкая промышленность, авиа- и судостроение. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он продолжил, что в будущем сотрудничество образовательных организаций с предприятиями охватит всю систему среднего образования России. В том числе речь идет о подготовке кадров для образовательных учреждений, системы здравоохранения, феры услуг и туризма. Путин добавил, что выпускники должны быть уверены, что получат интересную работу по специальности.