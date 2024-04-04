Путин заявил о приоритете рабочих профессий в России

Путин: в РФ подготовят более миллиона специалистов рабочих профессий
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин выступил на XII съезде федерации независимых профсоюзов России Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в России будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий для IT-отрасли, фармацевтики, легкой промышленности и других сфер. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на XII съезде федерации независимых профсоюзов.

«Продолжим укреплять связку всех уровней образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями, имею ввиду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны. Реализацию федерального проекта „Профессионалитет“, в рамках которого на базе обновленных образовательно-производственных центров в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий.», — сказал российский лидер. По его словам, кадры будут готовиться в различные отрасли экономики. В частности электроника, IT-технологии, фармацевтика, легкая промышленность, авиа- и судостроение. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Он продолжил, что в будущем сотрудничество образовательных организаций с предприятиями охватит всю систему среднего образования России. В том числе речь идет о подготовке кадров для образовательных учреждений, системы здравоохранения, феры услуг и туризма. Путин добавил, что выпускники должны быть уверены, что получат интересную работу по специальности.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий для IT-отрасли, фармацевтики, легкой промышленности и других сфер. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на XII съезде федерации независимых профсоюзов. «Продолжим укреплять связку всех уровней образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями, имею ввиду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны. Реализацию федерального проекта „Профессионалитет“, в рамках которого на базе обновленных образовательно-производственных центров в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий.», — сказал российский лидер. По его словам, кадры будут готовиться в различные отрасли экономики. В частности электроника, IT-технологии, фармацевтика, легкая промышленность, авиа- и судостроение. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он продолжил, что в будущем сотрудничество образовательных организаций с предприятиями охватит всю систему среднего образования России. В том числе речь идет о подготовке кадров для образовательных учреждений, системы здравоохранения, феры услуг и туризма. Путин добавил, что выпускники должны быть уверены, что получат интересную работу по специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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