В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля BMW. Он слетел в канаву, уезжая от полицейских. Выяснилось, что мужчина был пьян и не имел прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«В Шадринске нетрезвый водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции», — говорится в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте». У водителя BMW, слетевшего в канаву, не было прав — его поместили под арест.
Инцидент случился около полуночи на улице Омской 4 апреля. Сотрудники ГИБДД пытались остановить BMW, но его водитель ускорился и попытался уехать. Во время погони он слетел в канаву и перевернулся.
За рулем был 35-летний мужчина. Автомобиль поместили на спецстоянку, а нарушителя под арест на 13 суток.
Курганские сотрудники ДПС задержали водителя, перевернувшегося на BMW в Шадринске
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В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля BMW. Он слетел в канаву, уезжая от полицейских. Выяснилось, что мужчина был пьян и не имел прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «В Шадринске нетрезвый водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции», — говорится в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте». У водителя BMW, слетевшего в канаву, не было прав — его поместили под арест. Инцидент случился около полуночи на улице Омской 4 апреля. Сотрудники ГИБДД пытались остановить BMW, но его водитель ускорился и попытался уехать. Во время погони он слетел в канаву и перевернулся. За рулем был 35-летний мужчина. Автомобиль поместили на спецстоянку, а нарушителя под арест на 13 суток.