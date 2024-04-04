Курганские сотрудники ДПС устроили погоню за BMW Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринске (Курганская область) сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля BMW. Он слетел в канаву, уезжая от полицейских. Выяснилось, что мужчина был пьян и не имел прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«В Шадринске нетрезвый водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции», — говорится в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте». У водителя BMW, слетевшего в канаву, не было прав — его поместили под арест.

Инцидент случился около полуночи на улице Омской 4 апреля. Сотрудники ГИБДД пытались остановить BMW, но его водитель ускорился и попытался уехать. Во время погони он слетел в канаву и перевернулся.

За рулем был 35-летний мужчина. Автомобиль поместили на спецстоянку, а нарушителя под арест на 13 суток.

Курганские сотрудники ДПС задержали водителя, перевернувшегося на BMW в Шадринске VK ГИБДД45 .

Курганец угонял от ГИБДД в Шадринске, потому что был нетрезв и без прав VK ГИБДД45 .