Медведев сравнил солдат НАТО на Украине с отрядами СС

04 апреля 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Войска НАТО будут рассматриваться РФ как враги, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Войска НАТО на Украине будут рассматриваться Россией как враги, сравнимые с батальонами СС времен Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Все эти микрогенитальные натовские органы обязаны выполнять приказы ВСУ и никого другого! Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Медведев подчеркнул, что если войска НАТО присоединятся к регулярным силам Украины, то их участие будет оцениваться как участие вражеских сил, что повлечет за собой соответствующие меры со стороны России. Это заявление является частью более широкой риторики, направленной на предотвращение участия НАТО в конфликте на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Войска НАТО на Украине будут рассматриваться Россией как враги, сравнимые с батальонами СС времен Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Все эти микрогенитальные натовские органы обязаны выполнять приказы ВСУ и никого другого! Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Медведев подчеркнул, что если войска НАТО присоединятся к регулярным силам Украины, то их участие будет оцениваться как участие вражеских сил, что повлечет за собой соответствующие меры со стороны России. Это заявление является частью более широкой риторики, направленной на предотвращение участия НАТО в конфликте на Украине.