Врачи раскрыли состояние губернатора Мурманской области после ранения

Операция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса завершена. Его состояние оценивается как тяжелое, заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.
«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщили в telegram-канале «Оперштаб Мурманск». Операция дилалсь более часа.
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