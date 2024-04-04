04 апреля 2024

Врачи раскрыли состояние губернатора Мурманской области после ранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса завершена. Его состояние оценивается как тяжелое, заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщили в telegram-канале «Оперштаб Мурманск». Операция дилалсь более часа.

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Операция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса завершена. Его состояние оценивается как тяжелое, заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. «Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщили в telegram-канале «Оперштаб Мурманск». Операция дилалсь более часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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