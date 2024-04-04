Врачи раскрыли состояние губернатора Мурманской области после ранения

05 апреля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Операция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса завершена. Его состояние оценивается как тяжелое, заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. «Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщили в telegram-канале «Оперштаб Мурманск». Операция дилалсь более часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса завершена. Его состояние оценивается как тяжелое, заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. «Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщили в telegram-канале «Оперштаб Мурманск». Операция дилалсь более часа.