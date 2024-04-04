Росгвардеец применил оружие против нападавшего на мурманского губернатора

Офицер Росгвардии вынужден был использовать табельное оружие в ответ на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Происшествие случилось во время встречи главы региона с населением. Об этом сообщила пресс-служба мурманского управления.
«При нападении на губернатора сотрудник ОМОН Росгвардии применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранения», — рассказали в пресс-службе мурманского управления Росгвардии. Сообщение передает РИА Новости.
Подробности инцидента и состояние здоровья как губернатора, так и нападавшего в настоящее время выясняются. Следственные органы проводят допросы свидетелей и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.