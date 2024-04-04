04 апреля 2024

Росгвардеец применил оружие против нападавшего на мурманского губернатора

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, чибис андрей
Сотрудник Росгвардии при задержании ранили напавшего на Чибиса Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Офицер Росгвардии вынужден был использовать табельное оружие в ответ на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Происшествие случилось во время встречи главы региона с населением. Об этом сообщила пресс-служба мурманского управления.

«При нападении на губернатора сотрудник ОМОН Росгвардии применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранения», — рассказали в пресс-службе мурманского управления Росгвардии. Сообщение передает РИА Новости.

Подробности инцидента и состояние здоровья как губернатора, так и нападавшего в настоящее время выясняются. Следственные органы проводят допросы свидетелей и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств случившегося.

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Офицер Росгвардии вынужден был использовать табельное оружие в ответ на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Происшествие случилось во время встречи главы региона с населением. Об этом сообщила пресс-служба мурманского управления. «При нападении на губернатора сотрудник ОМОН Росгвардии применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранения», — рассказали в пресс-службе мурманского управления Росгвардии. Сообщение передает РИА Новости. Подробности инцидента и состояние здоровья как губернатора, так и нападавшего в настоящее время выясняются. Следственные органы проводят допросы свидетелей и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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