Росгвардеец применил оружие против нападавшего на мурманского губернатора

05 апреля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Сотрудник Росгвардии при задержании ранили напавшего на Чибиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Офицер Росгвардии вынужден был использовать табельное оружие в ответ на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Происшествие случилось во время встречи главы региона с населением. Об этом сообщила пресс-служба мурманского управления. «При нападении на губернатора сотрудник ОМОН Росгвардии применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранения», — рассказали в пресс-службе мурманского управления Росгвардии. Сообщение передает РИА Новости. Подробности инцидента и состояние здоровья как губернатора, так и нападавшего в настоящее время выясняются. Следственные органы проводят допросы свидетелей и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицер Росгвардии вынужден был использовать табельное оружие в ответ на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Происшествие случилось во время встречи главы региона с населением. Об этом сообщила пресс-служба мурманского управления. «При нападении на губернатора сотрудник ОМОН Росгвардии применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранения», — рассказали в пресс-службе мурманского управления Росгвардии. Сообщение передает РИА Новости. Подробности инцидента и состояние здоровья как губернатора, так и нападавшего в настоящее время выясняются. Следственные органы проводят допросы свидетелей и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств случившегося.