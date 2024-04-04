Медведев пожелал выздоровления раненому губернатору Мурманской области

05 апреля 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Медведев направил телеграмму со словами поддержки губернатору Чибису Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пострадавшему в результате нападения. Он направил телеграмму с пожеланиями скорейшего восстановления. В телеграмме Медведев пожелал Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй, передает сообщение секретариата Медведева РИА Новости. Нападение на главу Мурманской области произошло 4 апреля. По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, Андрей Чибис получил ножевое ранение во время встречи с жителями в городе Апатиты. Главврач местной больницы сообщил, что состояние губернатора тяжелое, и он был прооперирован, передает RT. Нападавший задержан правоохранительными органами, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пострадавшему в результате нападения. Он направил телеграмму с пожеланиями скорейшего восстановления. В телеграмме Медведев пожелал Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй, передает сообщение секретариата Медведева РИА Новости. Нападение на главу Мурманской области произошло 4 апреля. По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, Андрей Чибис получил ножевое ранение во время встречи с жителями в городе Апатиты. Главврач местной больницы сообщил, что состояние губернатора тяжелое, и он был прооперирован, передает RT. Нападавший задержан правоохранительными органами, сообщает телеканал 360.