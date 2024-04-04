04 апреля 2024

Медведев пожелал выздоровления раненому губернатору Мурманской области

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Медведев направил телеграмму со словами поддержки губернатору Чибису Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пострадавшему в результате нападения. Он направил телеграмму с пожеланиями скорейшего восстановления.

В телеграмме Медведев пожелал Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй, передает сообщение секретариата Медведева РИА Новости. Нападение на главу Мурманской области произошло 4 апреля.

По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, Андрей Чибис получил ножевое ранение во время встречи с жителями в городе Апатиты. Главврач местной больницы сообщил, что состояние губернатора тяжелое, и он был прооперирован, передает RT. Нападавший задержан правоохранительными органами, сообщает телеканал 360.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пострадавшему в результате нападения. Он направил телеграмму с пожеланиями скорейшего восстановления. В телеграмме Медведев пожелал Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй, передает сообщение секретариата Медведева РИА Новости. Нападение на главу Мурманской области произошло 4 апреля. По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, Андрей Чибис получил ножевое ранение во время встречи с жителями в городе Апатиты. Главврач местной больницы сообщил, что состояние губернатора тяжелое, и он был прооперирован, передает RT. Нападавший задержан правоохранительными органами, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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