Медведев пожелал выздоровления раненому губернатору Мурманской области

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пострадавшему в результате нападения. Он направил телеграмму с пожеланиями скорейшего восстановления.
В телеграмме Медведев пожелал Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй, передает сообщение секретариата Медведева РИА Новости. Нападение на главу Мурманской области произошло 4 апреля.
По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, Андрей Чибис получил ножевое ранение во время встречи с жителями в городе Апатиты. Главврач местной больницы сообщил, что состояние губернатора тяжелое, и он был прооперирован, передает RT. Нападавший задержан правоохранительными органами, сообщает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.