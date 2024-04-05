«Коммерсант»: IT-специалисты стремятся массово покинуть РФ

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IT-специалистов стремятся получить ВНЖ во Франции Фото:

Все больше российских специалистов IT-сферы планируют переехать в Европу. По данным аналитиков, количество таких запросов на получение вида на жительство за рубежом за первый квартал 2024 года вырос более чем в два раза.

«В начале 2024 года резко увеличился спрос российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство (ВНЖ) в Европе. За первый квартал число запросов выросло на 233% год к году», — приводит «Коммерсант» данные консалтингового агентства Garant In. Уточняется, что абсолютные показатели не называются.

Самой популярной страной для переезда стала Франция. На нее приходится около 80% всех запросов на получение ВНЖ. На втором месте Италия — 10% запросов.

Эксперты консалтингового агентства пояснили изданию, что Франция стала лидером в данном вопросе из-за отсутствия требования в проживании на территории страны. Также получение ВНЖ не требует вложения средств, необходимо лишь подтвердить доходы.

Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%, составив 5,5 трлн рублей, передает Национальная служба новостей. При этом правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки компаний IT-отрасли. Также в стране новая мера поддержки для специалистов отрасли — IT-ипотека, будет улучшена. Лимит по ней повысится до 700 тысяч рублей.

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Все больше российских специалистов IT-сферы планируют переехать в Европу. По данным аналитиков, количество таких запросов на получение вида на жительство за рубежом за первый квартал 2024 года вырос более чем в два раза. «В начале 2024 года резко увеличился спрос российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство (ВНЖ) в Европе. За первый квартал число запросов выросло на 233% год к году», — приводит «Коммерсант» данные консалтингового агентства Garant In. Уточняется, что абсолютные показатели не называются. Самой популярной страной для переезда стала Франция. На нее приходится около 80% всех запросов на получение ВНЖ. На втором месте Италия — 10% запросов. Эксперты консалтингового агентства пояснили изданию, что Франция стала лидером в данном вопросе из-за отсутствия требования в проживании на территории страны. Также получение ВНЖ не требует вложения средств, необходимо лишь подтвердить доходы. Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%, составив 5,5 трлн рублей, передает Национальная служба новостей. При этом правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки компаний IT-отрасли. Также в стране новая мера поддержки для специалистов отрасли — IT-ипотека, будет улучшена. Лимит по ней повысится до 700 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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