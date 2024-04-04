Курганские власти показали кадры ночной эвакуации в подтопленном городе. Видео

05 апреля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Кургаснкие власти предупредили о возможной эвакуации из-за паводка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В городе Куртамыш (Курганская область) прошла частичная эвакуация граждан. Власти готовятся к возможной эвакуации местных жителей с новых адресов. Также в правительстве области показали видеокадры ночной работы спецслужб на подтопленных улицах города. «Заместитель губернатора Станислав Носков продолжает работать в Куртамыше, где по причине резкого подъема уровня воды подтоплены 26 домов. Эвакуировано 47 человек. Жертв нет. <…> Все профильные службы работают круглосуточно», — говорится в паблике соцсети «ВКонтакте» правительства области. Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев предупредил жителей двух десятков улиц о возможной эвакуации. Власти просят граждан не сопротивляться временной эвакуации. Те, кто не может разместиться у родственников, переедут в пункты временного размещения. «Для эвакуации используют машины повышенной проходимости, плавсредства, автобусы. Работает телефон экстренной службы 112, по которому жители города могут обратиться за помощью. Проводится оповещение населения», — сообщает пресс-служба правительства. По данным местных властей, эвакуация может продолжиться. «Сегодня к эвакуации должны быть готовы те, кто проживает по улицам: Хмелевская, К. Мяготина, Гагарина, Гастелло, Урицкого, Кутузова, Кирова, Свободы, Щорса, Кольцевая, Октябрьская, Лесопильная, Володарского, Луговая, в начале улиц Крестьянская и Советская, переулкам Набережный, Речной, Пешеходный, Горный, Приозерный, Заречный», — перечислил в своем паблике глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что на место происшествия для контроля ситуации приехали сотрудники прокуратуры. В Куртамышском округе введен режим повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Куртамыш (Курганская область) прошла частичная эвакуация граждан. Власти готовятся к возможной эвакуации местных жителей с новых адресов. Также в правительстве области показали видеокадры ночной работы спецслужб на подтопленных улицах города. «Заместитель губернатора Станислав Носков продолжает работать в Куртамыше, где по причине резкого подъема уровня воды подтоплены 26 домов. Эвакуировано 47 человек. Жертв нет. <…> Все профильные службы работают круглосуточно», — говорится в паблике соцсети «ВКонтакте» правительства области. Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев предупредил жителей двух десятков улиц о возможной эвакуации. Власти просят граждан не сопротивляться временной эвакуации. Те, кто не может разместиться у родственников, переедут в пункты временного размещения. «Для эвакуации используют машины повышенной проходимости, плавсредства, автобусы. Работает телефон экстренной службы 112, по которому жители города могут обратиться за помощью. Проводится оповещение населения», — сообщает пресс-служба правительства. По данным местных властей, эвакуация может продолжиться. «Сегодня к эвакуации должны быть готовы те, кто проживает по улицам: Хмелевская, К. Мяготина, Гагарина, Гастелло, Урицкого, Кутузова, Кирова, Свободы, Щорса, Кольцевая, Октябрьская, Лесопильная, Володарского, Луговая, в начале улиц Крестьянская и Советская, переулкам Набережный, Речной, Пешеходный, Горный, Приозерный, Заречный», — перечислил в своем паблике глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что на место происшествия для контроля ситуации приехали сотрудники прокуратуры. В Куртамышском округе введен режим повышенной готовности.