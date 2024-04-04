04 апреля 2024

Прокуратура провела проверки после эвакуации курганцев из-за паводка. Фото

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Пресс-конференция МЧС Курган, паводок, наводнение
В Курганской области прокуратура выехала в подтопленный город Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники межрайонной прокуратуры провели проверку в городе Куртамыш (Курганская область), где из-за прохождения вешних вод были эвакуированы люди. Об этом извещает сайт областного ведомства.

«И.о. прокурора Куртамышского района в связи с подтоплением улиц г. Куртамыш в постоянном режиме проводятся объезды домовладений, расположенных вблизи берега реки Куртамыш», — информирует пресс-служба прокуратуры. Сотрудники ведомства проверили готовность властей, техники и пункт временного размещения в районной больнице.

В городе дежурят спецслужбы. Сотрудники полиции охраняют дома эвакуированных жильцов. Власти обеспечили автобусы, которые могут понадобиться для эвакуации. «В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения паводковой ситуации, получения оперативной информации о складывающейся обстановке в прокуратуре Куртамышского района действует „горячая линия“ по телефону 8-35-249-2-12-46», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Куртамышского округа эвакуировали 47 жителей. Решение было принято из-за подтопления нескольких частных домов.

В подтопленном Куртамыше курганская прокуратура проводит проверки и контролирует деятельность спецслужб
В подтопленном Куртамыше курганская прокуратура проводит проверки и контролирует деятельность спецслужб

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Сотрудники межрайонной прокуратуры провели проверку в городе Куртамыш (Курганская область), где из-за прохождения вешних вод были эвакуированы люди. Об этом извещает сайт областного ведомства. «И.о. прокурора Куртамышского района в связи с подтоплением улиц г. Куртамыш в постоянном режиме проводятся объезды домовладений, расположенных вблизи берега реки Куртамыш», — информирует пресс-служба прокуратуры. Сотрудники ведомства проверили готовность властей, техники и пункт временного размещения в районной больнице. В городе дежурят спецслужбы. Сотрудники полиции охраняют дома эвакуированных жильцов. Власти обеспечили автобусы, которые могут понадобиться для эвакуации. «В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения паводковой ситуации, получения оперативной информации о складывающейся обстановке в прокуратуре Куртамышского района действует „горячая линия“ по телефону 8-35-249-2-12-46», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что власти Куртамышского округа эвакуировали 47 жителей. Решение было принято из-за подтопления нескольких частных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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