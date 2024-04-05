Маск: глупость Байдена приведет к третьей мировой войне

Американский предприниматель Илон Маск выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны. Такое развитие событий, по его мнению, возможно из-за ошибок, которые допускает на посту президента США Джо Байден.
«Это чрезвычайно опасно», — написал Маск в соцсети X в ответ на комментарий ведущего политического шоу Бена Шапиро. Ведущий утверждал, что Байден из-за своей крайней глупости может спровоцировать третью мировую войну.
Экс-заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо также предостерегает членов альянса от принятия поспешных решений по вопросу отправки военных на Украину. Он выразил опасения относительно возможных последствий такого шага, указав на риск изменения хода конфликта и угрозу начала новой мировой войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.