Маск: глупость Байдена приведет к третьей мировой войне

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Джо Байден приведет мир к третьей мировой войне, заявил Илон Маск Фото:

Американский предприниматель Илон Маск выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны. Такое развитие событий, по его мнению, возможно из-за ошибок, которые допускает на посту президента США Джо Байден.

«Это чрезвычайно опасно», — написал Маск в соцсети X в ответ на комментарий ведущего политического шоу Бена Шапиро. Ведущий утверждал, что Байден из-за своей крайней глупости может спровоцировать третью мировую войну.

Экс-заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо также предостерегает членов альянса от принятия поспешных решений по вопросу отправки военных на Украину. Он выразил опасения относительно возможных последствий такого шага, указав на риск изменения хода конфликта и угрозу начала новой мировой войны.

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Американский предприниматель Илон Маск выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны. Такое развитие событий, по его мнению, возможно из-за ошибок, которые допускает на посту президента США Джо Байден. «Это чрезвычайно опасно», — написал Маск в соцсети X в ответ на комментарий ведущего политического шоу Бена Шапиро. Ведущий утверждал, что Байден из-за своей крайней глупости может спровоцировать третью мировую войну. Экс-заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо также предостерегает членов альянса от принятия поспешных решений по вопросу отправки военных на Украину. Он выразил опасения относительно возможных последствий такого шага, указав на риск изменения хода конфликта и угрозу начала новой мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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