Экс-замгенсека НАТО предупредил об угрозе мировой войны

Экс-замгенсека НАТО заявил, что ввод войск НАТО на Украину начнет мировую войну

05 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Ввод войск НАТО на Украину станет очень опасным решением, заявил Алессандро Минуто-Риццо Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены НАТО должны быть осторожны в вопросе отправки военных на Украину, поскольку это изменит ход конфликта и появится опасность начала новой мировой войны. Такое заявление сделал бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо. «Если вы отправите войска НАТО на Украину, вы только подтолкнете русских нарастить военные действия… И всегда существует опасность новой мировой войны», — передает слова Минуто-Риццо газета The Sun. Он добавил, что хотя не думает, что мировая война произойдет, но исключать такой возможности категорически нельзя. Государства НАТО могут направить свои войска на Украину, чтобы избежать сокрушительного поражения. Разведанные говорят о подготовке Великобритании, Франции и стран Северной Европы к возможной помощи Киеву. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что войска НАТО на украинской территории будут рассматриваться как враги, сравнимые с батальонами СС времен Второй мировой войны. Эксперт по военным вопросам полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что отправка войск альянса на Украину будет очень опасным маневром, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены НАТО должны быть осторожны в вопросе отправки военных на Украину, поскольку это изменит ход конфликта и появится опасность начала новой мировой войны. Такое заявление сделал бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо. «Если вы отправите войска НАТО на Украину, вы только подтолкнете русских нарастить военные действия… И всегда существует опасность новой мировой войны», — передает слова Минуто-Риццо газета The Sun. Он добавил, что хотя не думает, что мировая война произойдет, но исключать такой возможности категорически нельзя. Государства НАТО могут направить свои войска на Украину, чтобы избежать сокрушительного поражения. Разведанные говорят о подготовке Великобритании, Франции и стран Северной Европы к возможной помощи Киеву. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что войска НАТО на украинской территории будут рассматриваться как враги, сравнимые с батальонами СС времен Второй мировой войны. Эксперт по военным вопросам полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что отправка войск альянса на Украину будет очень опасным маневром, передает «Ридус».