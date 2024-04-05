Кабмин расширит количество свободных экономических зон в России

Правительство России приняло решение распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Белгородскую, Курскую, Брянскую области и ряд других субъектов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе совещания кабмина.
«В прошлом году был распространен преференциальный режим свободной экономической зоны. Эти возможности получили предприниматели в ДНР, ЛНР, также в Запорожской и Херсонской областях. В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке и чтобы помочь бизнесу предпринимателям распространяем у них режим свободной экономической зоны, это касается Белгородской, Курской и Брянской областей, и также ряда других субъектов», — подчеркнул Мишустин.
Глава правительства пояснил, что для поддержки бизнеса в этих регионах кабмин внесет корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах. Это, по словам Мишустина, упростит привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли. В том числе, в течение 10 лет с инвесторов в этих СЭЗ не будет взиматься налог на прибыль. Предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона. По решению субъекта предприниматели могут быть на три года освобождены от уплаты земельного налога.
Также речь идет о том, что для инвесторов устанавливаются единые пониженные тарифы страховых взносов. Все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.
«Принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг. Создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг», — резюмировал Мишустин.
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