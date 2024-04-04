В Ноябрьске родился ребенок с весом 470 граммов

Малышку выписали с весом в 3600 граммов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) ребенка весом 470 граммов выходили в перинатальном центре. Девочка появилась на свет на 23 неделе беременности после экстренной операции, написали в telegram-канале «Ноябрьск ЦГБ».

«Более четырех месяцев врачи боролись за жизнь и здоровье крошечной пациентки (весом 470 граммов — прим. URA.RU). И благодаря слаженной работе команды специалистов перинатального центра на всех этапах лечения, жизни ребенка ничего не угрожает, малышка набрала вес 3600 и уже готова к выписке», — написала пресс-служба медучреждения.

Девочка появилась на свет 24 ноября на 23 неделе беременности после экстренной операции, которая произошла из-за осложнений. Кроху весом 470 граммов перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей для стабилизации состояния. Врачи-реаниматологи боролись за жизнь малышки 75 суток. В итоге в феврале с весом 1400 граммов ее перевели в отделение патологии недоношенных детей, где под присмотром специалистов продолжилось восстановительное лечение. Сегодня малышку забрали забрали домой.

С начала этого года ямальские врачи уже помогли выходить 47 недоношенных малышей. В прошлом году таких случаев было 280, где каждый новорожденный весил меньше 1,5 килограмма.