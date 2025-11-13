Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

На Ямале мужчина ударом ножа в бедро убил свою сожительницу

В Яр-Сале мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу ножом
13 ноября 2025 в 15:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Удар ножом в бедро оказался смертельным (архивное фото)

Удар ножом в бедро оказался смертельным (архивное фото)

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель села Яр-Сале (ЯНАО) обвиняется в смерти сожительницы по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного отдела Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Как данным следствия, 11 ноября в Яр-Сале фигурант вместе с сожительницей распивал спиртные напитки по месту жительства», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Между ними возникла ссора, и мужчина ударил ножом женщину в область левого бедра, после чего та скончалась.

Мужчина сознался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося во время проверки показаний на месте. В настоящий момент следователи проводят необходимые действия для закрепления доказательственной базы и назначают судебные экспертизы. В ближайшее время они намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал