На Ямале мужчина ударом ножа в бедро убил свою сожительницу
Удар ножом в бедро оказался смертельным (архивное фото)
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Житель села Яр-Сале (ЯНАО) обвиняется в смерти сожительницы по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного отдела Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Как данным следствия, 11 ноября в Яр-Сале фигурант вместе с сожительницей распивал спиртные напитки по месту жительства», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Между ними возникла ссора, и мужчина ударил ножом женщину в область левого бедра, после чего та скончалась.
Мужчина сознался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося во время проверки показаний на месте. В настоящий момент следователи проводят необходимые действия для закрепления доказательственной базы и назначают судебные экспертизы. В ближайшее время они намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу.
