На Ямале мужчина ударом ножа в бедро убил свою сожительницу

Житель села Яр-Сале (ЯНАО) обвиняется в смерти сожительницы по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного отдела Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Как данным следствия, 11 ноября в Яр-Сале фигурант вместе с сожительницей распивал спиртные напитки по месту жительства», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Между ними возникла ссора, и мужчина ударил ножом женщину в область левого бедра, после чего та скончалась.