Глава Надымского района ЯНАО завел канал в MAX. Скрин
Дмитрий Жаромских открыл канал в MAX
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских завел канал в мессенджере MAX, став первым мэром в округе, кто начал использовать эту платформу для общения с жителями. О своем решении он сообщил в Telegram-канале. На данный момент у Жаромских в MAX 886 подписчиков, в Telegram — 2 398.
«Друзья, открыл канал в национальном мессенджере MAX. Буду информировать вас о важных для Надымского района событиях, результатах проделанной работы. Как и всегда, открыт для вас, ваших обращений и вопросов», — написал Дмитрий Жаромских.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также с оздал канал в MAX, где его первая публикация была посвящена началу ежегодной инспекции «Честный маршрут». У губернатора в MAX насчитывается 4 600 подписчиков.
Скрин канала главы Надымского района Дмитрий Жаромских в Max
Фото: канал Дмитрий Жаромских в Max
