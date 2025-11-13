Логотип РИА URA.RU
Глава Надымского района ЯНАО завел канал в MAX. Скрин

13 ноября 2025 в 15:17
Дмитрий Жаромских открыл канал в MAX

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских завел канал в мессенджере MAX, став первым мэром в округе, кто начал использовать эту платформу для общения с жителями. О своем решении он сообщил в Telegram-канале. На данный момент у Жаромских в MAX 886 подписчиков, в Telegram — 2 398.

«Друзья, открыл канал в национальном мессенджере MAX. Буду информировать вас о важных для Надымского района событиях, результатах проделанной работы. Как и всегда, открыт для вас, ваших обращений и вопросов», — написал Дмитрий Жаромских.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также с оздал канал в MAX, где его первая публикация была посвящена началу ежегодной инспекции «Честный маршрут». У губернатора в MAX насчитывается 4 600 подписчиков. 

Скрин канала главы Надымского района Дмитрий Жаромских в Max

Фото: канал Дмитрий Жаромских в Max

