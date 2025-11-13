В районном центре ЯНАО на несколько часов отключат электричество
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тазовском (ЯНАО) 14 ноября пройдет плановое отключение электроснабжения. Электричество в поселке будет отсутствовать несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района.
«Завтра, 14 ноября, с 09:00 до 17:00 в районном центре пройдет плановое отключение», — рассказали в официальном telegram-канале тазовской администрации. Работы будут проводиться на воздушной линии электропередач.
Под отключение попадают жилые дома на улице Авиационная, Дорожная, Нагорная, Пиеттомина, Пристанская, Пушкина, Строителей. Также отключение коснется учреждений, торговых точек и предприятий.
