В районном центре ЯНАО на несколько часов отключат электричество

В Тазовском электричества не будет несколько часов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тазовском (ЯНАО) 14 ноября пройдет плановое отключение электроснабжения. Электричество в поселке будет отсутствовать несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района.

«Завтра, 14 ноября, с 09:00 до 17:00 в районном центре пройдет плановое отключение», — рассказали в официальном telegram-канале тазовской администрации. Работы будут проводиться на воздушной линии электропередач.