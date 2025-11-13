ЧЭМК стал партнером конкурса стартапов SteelStart 2025
Специалисты ЧЭМК вошли в жюри престижного отраслевого конкурса
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) выступил партнером и экспертом конкурса инновационных стартапов SteelStart 2025, финал которого прошел в Москве на площадке международной выставки «Металл-Экспо».
«Для нас участие в SteelStart — это возможность увидеть, какие идеи сегодня рождаются в инженерной среде и в каком направлении развивается металлургия. Особенно важно, что большинство представленных проектов имеют прикладной характер: это не просто идеи, но реальные инструменты, способные повысить эффективность и безопасность производственных процессов», — отметил главный технолог ЧЭМК Дмитрий Ракитин.
По словам Ракитина, наибольший интерес у него вызвали разработки в области позиционирования объектов внутри производственных помещений и создания новых сплавов. Такие решения показывают, как инженерные знания и технологии помогают совершенствовать производство, делая его современным, надежным и безопасным
Конкурс SteelStart — одно из ключевых отраслевых событий, направленных на поиск и продвижение инноваций в металлургии. Он проводится с 2019 года. В 2025 году фокус конкурса охватывал восемь направлений — от металлургического производства и цифровой трансформации до экологии, переработки отходов и развития кадрового потенциала.
В финале участники представили свои проекты экспертам ведущих предприятий отрасли, включая Челябинский электрометаллургический комбинат. Представители ЧЭМК вошли в состав жюри, оценивая технологическую новизну и промышленный потенциал представленных решений.
Победителями конкурса SteelStart 2025 стали компания MTT DATA с проектом «Многомерный анализ данных», направленным на повышение эффективности производственных процессов за счет интеграции и анализа больших массивов информации, а также компания «АЛЬЯНС ИНВЕСТ» с проектом цинк-никелевого сплава для цинкования, открывающим новые возможности для повышения коррозионной стойкости металлопроката. Кроме того, в шорт-лист конкурса вошли R&D-MGTU (решение проблемы качества продукции и система позиционирования персонала и контроля безопасности) и ООО «Финго-Комплекс» (технология сероочистки дымовых газов).
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя около 200 наименований ферросплавов. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства применяется в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, а также в сельском хозяйстве.
