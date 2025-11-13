Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Парк культуры и отдыха в ЯНАО ждет реновация за 315 млн рублей. Скрин

13 ноября 2025 в 14:32
«Ноябрьск-парк» реконструируют к концу 2026 года

«Ноябрьск-парк» реконструируют к концу 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местные власти планируют в 2026 году провести реновацию парка культуры и отдыха. Стоимость проекта оценивается в 314 млн рублей, сообщается в закупке городской администрации.

Схема реконструкции парка в Ноябрьске

Фото: ЕИС «Закупки»

«Благоустройство общественной территории „Парк культуры и отдыха „Ноябрьск-парк“. Реновация“, — так называется закупка, которую проводит мэрия. Аукцион уже прошел, сейчас организаторы подводят его итоги. Начальная цена контракта — 314 млн 972 тысячи рублей. Деньги выделяются из городского бюджета.

Как следует из аукционной документации, реконструкция парка в Ноябрьске должна закончиться к ноябрю 2026 года. К этому времени подрядчик должен переустроить главную площадь, дорожки и главную входную группу. В парке появятся велодорожка с резиновым покрытием, новые тротуары и арт-объекты.

Ранее в Ноябрьск-парке начался монтаж 18-метровой елки. На улицах, скверах и площадях, вдоль дорог появится порядка 170 праздничных конструкций.

