Жителей Ноябрьска приглашают для обсуждения духовных вопросов с епископом

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) приглашают на встречу с владыкой Феодосием — епископом Ноябрьским, викарием Салехардской епархии. На встрече обсудят, как современность сочетается с древними религиозными традициями и как поддерживать духовную жизнь в условиях современого мира, рассказали в пресс-службе администрации Ноябрьска.

«В эпоху стремительных технологических изменений особенно важно понять, как вековые духовные ценности находят свое место в современной жизни. Владыка Феодосий поделится размышлениями о том, как сохранить связь с наследием предков, оставаясь человеком XXI век», — сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.