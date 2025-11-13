Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Жителей Ноябрьска приглашают для обсуждения духовных вопросов с епископом

13 ноября 2025 в 16:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Встреча с владыкой пройдет в формате диалога

Встреча с владыкой пройдет в формате диалога

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) приглашают на встречу с владыкой Феодосием — епископом Ноябрьским, викарием Салехардской епархии. На встрече обсудят, как современность сочетается с древними религиозными традициями и как поддерживать духовную жизнь в условиях современого мира, рассказали в пресс-службе администрации Ноябрьска.

«В эпоху стремительных технологических изменений особенно важно понять, как вековые духовные ценности находят свое место в современной жизни. Владыка Феодосий поделится размышлениями о том, как сохранить связь с наследием предков, оставаясь человеком XXI век», — сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.

Также участники беседы обсудят, как поддерживать духовную жизнь в современности и почему это важно сегодня. Встреча в формате диалога пройдет 14 ноября в 19:00 в Детской музыкальной школе имени Виктора Коха. Участники смогут задать владыке Феодосию интересующие их вопросы. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал