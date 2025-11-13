Жителей Ноябрьска приглашают для обсуждения духовных вопросов с епископом
Встреча с владыкой пройдет в формате диалога
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жителей Ноябрьска (ЯНАО) приглашают на встречу с владыкой Феодосием — епископом Ноябрьским, викарием Салехардской епархии. На встрече обсудят, как современность сочетается с древними религиозными традициями и как поддерживать духовную жизнь в условиях современого мира, рассказали в пресс-службе администрации Ноябрьска.
«В эпоху стремительных технологических изменений особенно важно понять, как вековые духовные ценности находят свое место в современной жизни. Владыка Феодосий поделится размышлениями о том, как сохранить связь с наследием предков, оставаясь человеком XXI век», — сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.
Также участники беседы обсудят, как поддерживать духовную жизнь в современности и почему это важно сегодня. Встреча в формате диалога пройдет 14 ноября в 19:00 в Детской музыкальной школе имени Виктора Коха. Участники смогут задать владыке Феодосию интересующие их вопросы.
