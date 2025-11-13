Губернатор ЯНАО Артюхов назвал приоритеты «Единой России» в округе
Артюхов анонсировал новые меры поддержи участникам СВО
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Салехарде прошел форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» на Ямале, где губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новые меры поддержки участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие 158 народных избранников со всего округа. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.
«Старт форуму дал секретарь реготделения партии „Единая Россия“, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — сообщили на сайте правительства. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из важнейших приоритетов работы партийцев.
Артюхов рассказал, что для ветеранов, которые захотят открыть свое дело, с нового года в два раза будет увеличен размер поддержки — до 400 тысяч рублей. В 2026 году планируется запуск бизнес-акселератора для ветеранов, лучшие проекты которых получат гранты до одного миллиона рублей.
В ЯНАО стартует комплексная программа социальной адаптации для ветеранов СВО. Она включает медицинскую и социальную реабилитацию, обучение, профессиональную переподготовку и содействие в трудоустройстве. За каждым ветераном будет закреплен персональный куратор — всего в программе задействованы 800 специалистов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!