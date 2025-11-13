Губернатор ЯНАО Артюхов назвал приоритеты «Единой России» в округе

Артюхов анонсировал новые меры поддержи участникам СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Салехарде прошел форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» на Ямале, где губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новые меры поддержки участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие 158 народных избранников со всего округа. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Старт форуму дал секретарь реготделения партии „Единая Россия“, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — сообщили на сайте правительства. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из важнейших приоритетов работы партийцев.

Артюхов рассказал, что для ветеранов, которые захотят открыть свое дело, с нового года в два раза будет увеличен размер поддержки — до 400 тысяч рублей. В 2026 году планируется запуск бизнес-акселератора для ветеранов, лучшие проекты которых получат гранты до одного миллиона рублей.

