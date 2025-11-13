Жителям ЯНАО завидуют из разных городов России из-за коробок «Малышу Ямала»

Роженицам из ЯНАО завидуют из-за подарочной коробки «Малышу Ямала» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители из разных городов России выразили восхищение из-за наполнения коробки «Малышу Ямала», которую выдают всем младенцам, родившимся в округе. Россияне оставили десятки комментариев под постом северянки Елены Галикеевой, которая на своей странице в соцсети показала наполнение коробки.

«По вашей просьбе сделала распаковку подарочной коробки при выписке из роддома на Ямале. Плюсом были одноразовые пеленки и памперсы, сертификат на 5000 рублей на фотоссесию ньюборн. Как вам состав?», — поинтересовалась Галикеева у подписчиков в одной из соцсети.

Россияне отметили, что наполняемость коробки действительно достойная. Другие выразили огорчение, что в их регионах при выписке не выдают ничего. Некоторые рассказали, какие подарки власти выдают в их городах.

Продолжение после рекламы

«Тем временем Омск — два памперса», — написала Ксения Лысенко. «Ничего себе, такие фирмы хорошие! Реально крутые вещи, грызунки за тысячу», — отметила Вероника Сафка. «У нас в Якутии дают только наших детей», — поиронизировала Анастасия. «Такой комбинезон — это роскошный максимум», — добавила Ирина Щербакова. «Вологда, самое дешевое в коробке, что может быть. Из нормального только альбом и плед», — рассказала Юлия. «В Иркутске подарили упаковку памперсов для недоношенных. К слову, сын родился 3400», — возмутилась Елена. «Ого! Набор лучше в разы, чем в Москве! Одна из лучших коробок», — отметила Олька Матвеева.