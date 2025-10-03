Яна Троянова (внесена в реестр иноагентов, экстремистов и террористов) — фигура противоречивая. С одной стороны, актриса, сыгравшая роли в популярных фильмах и сериалах, лауреат престижных премий, прошедшая путь от философского факультета до больших экранов. С другой — женщина со сложными отношениями и скандальными политическими заявлениями. 3 октября 2025 года СК России объявил актрису в международный розыск. Биография Яны Трояновой — в материале URA.RU.
Детство и семья
Будущая актриса появилась на свет 12 февраля 1973 года в поселке Лечебный Сысертского района под Свердловском (ныне Екатеринбург). Детство ее оказалось непростым: она была внебрачным ребенком, ее отец — ресторанный артист Виктор Смирнов — не участвовал в ее воспитании.
Мать, которой на тот момент было всего 18 лет, решила растить дочь самостоятельно. Чтобы не афишировать обстоятельства рождения, в свидетельстве о рождении в графе «отец» она указала вымышленного Александра Сергеевича — отсылка к имени Александра Пушкина. Так Яна получила отчество «Александровна». Фамилия «Троянова» также была придумана матерью, хотя по линии деда настоящая фамилия семьи — Мокрицкие, польского происхождения.
Мать работала, а воспитанием Яны часто занималась бабушка. Однако в возрасте пяти лет девочка потеряла близкого человека: бабушка умерла от онкологического заболевания. Этот удар оставил глубокий след в ее душе. Сама актриса позже признавалась, что ее детство было непростым, а отношения в семье сложными.
Юность Яны Трояновой
Школьные годы Трояновой были бурными. Училась она неважно, учителей не любила и часто нарушала дисциплину, вспоминая о школе, актриса позже рассказывала: «Люди, которые не принимают тебя, которые любят стадо, а я никогда в стаде не была и не буду. Я сопротивлялась, я была, конечно, хулиганка, могла подраться». Лишь пара педагогов оставили о себе положительные воспоминания.
«В школе я училась отвратительно, меня бесили наши учителя, я их считала тупыми, они не были для меня авторитетами и учиться у них мне было мерзко. Были два преподавателя, уроки которых были в удовольствие, но не они решали мою школьную судьбу, к сожалению», — рассказывала актриса в интервью журналу «ОК!».
Тем не менее, после школы Яна не сразу пошла в театральное училище. В 23 года она поступила на философский факультет Уральского государственного университета. Там она изучала психоанализ и посвятила дипломную работу трудам Зигмунда Фрейда. Однако в дальнейшем признавалась, что наука ее утомила: к моменту написания диплома ей стало скучно, и все чаще возникала мысль о том, что ее истинное призвание связано с искусством.
Позже Троянова признавалась, что гордится дипломом философского больше, чем театральным. По ее словам, на факультете ее научили думать: «Не бояться выглядеть глупой, не стесняться переспросить, когда что-то непонятно. Задавать вопросы, а не делать умное лицо — на самом деле это так продвинуто!».
После окончания университета Троянова решила рискнуть и поступить в Екатеринбургский театральный институт. Чтобы увеличить шансы, она скрыла наличие уже одного высшего образования. С первой попытки она попала на бюджетное место, попав в мастерскую Вячеслава Анисимова.
Однако закончить институт ей не удалось: после второго курса она ушла в Малый драматический театр «Театрон», где играла роль Дуняшки в спектакле «Женитьба». Позже она сотрудничала с «Коляда-театром» и именно в этот период познакомилась с драматургом Василием Сигаревым, который стал ее мужем и соратником в кино.
Актриса вспоминала о первой встрече Сигаревым: «На улице стоял какой-то парень, с ним какой-то очкастый мужик. Я подумала, что Сигарев, наверное, очкастый мужик, потому что если драматург, то непременно должны быть, я не знаю, какие-то очки или берет, или лысина, или живот, или какой-то дурацкий шарфик на шее».
Первые роли и начало карьеры
В 2009 году Сигарев снял свою первую полнометражную картину — драму «Волчок», в которой главную роль исполнила Яна. Сюжет ленты во многом был основан на ее собственном детстве: девочка растет с молодой матерью, которая стремится жить в свое удовольствие, а дочь постоянно старается заслужить ее внимание. Фильм произвел сильное впечатление и на критиков, и на зрителей. Он был отмечен на «Кинотавре», а Троянова получила приз за лучшую женскую роль, а также номинировалась на престижные награды в России и за рубежом.
После, чтобы не задерживаться в одном образе, актриса не снималась два года. «Я терпеливо ни у кого не снималась, ждала, пока Вася напишет следующий сценарий... Конечно, человек не безграничен. Не надо думать, как некоторые актеры, что богатство образов бесконечно. А вот ни фига. Каждый раз все равно идешь через себя», — вспоминала Троянова.
Успех «Волчка» закрепил ее репутацию серьезной драматической актрисы. В 2011 году она сыграла в фильме Сигарева «Жить», исполнив роль девушки из маргинальной среды. Картина была тяжелой, но критики отметили ее глубину. За эту работу Троянова была номинирована на престижную премию «Ника».
«Конечно, от картины "Жить" людям тяжело, но там есть свет, эта картина жизнеутверждающая. Умный зритель это понимает и благодарит нас за эту картину. Она сделана для людей, которым она нужна. А если человек никогда не задавался вопросом, что значит жить, это не наш зритель», — отмечала Яна Троянова.
Дальше последовала социальная трагикомедия «Кококо» (2012) Авдотьи Смирновой, где она сыграла вместе с Анной Михалковой. Этот дуэт произвел фурор: актрисы получили призы за лучшую женскую роль и заслужили признание зрителей. Троянова же стала воспринимать себя уже не только как драматическую, но и как комедийную актрису.
Актриса долго осмысляла эту роль, как и все остальные, и признавалась в интервью журналу «Сеанс»: «Рефлексия — это моя подруга. Она живет со мной всегда. Мне даже близкие люди советуют: освобождайся хотя бы на чуть-чуть. До конца-то освобождаться нельзя... Я жить в этом смысле не умею. Рефлексия постоянно обо всем».
В 2014 году она попробовала себя в режиссуре, сняв короткометражку «Рядом», а в 2015-м исполнила главную роль в комедии «Страна Оз», за которую снова удостоилась премии «Белый слон».
Успех сериала «Ольга»
Подлинная всероссийская популярность пришла к Трояновой в 2016 году, когда на канале ТНТ стартовал сериал «Ольга». Она сыграла простую женщину, мать-одиночку, которая справляется с тяжелой жизнью, воспитывает детей и поддерживает родных. Сериал стал культовым: зрители увидели в героине отражение реальных женщин, которым приходится выживать в сложных условиях. Проект продлился пять сезонов и принес актрисе премию GQ «Женщина года».
Работа на телевидении
В 2019 году Троянова стала ведущей реалити-шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3. Для нее это было символично: еще в начале 2000-х она сама пыталась попасть на кастинг проекта, но тогда предпочла репетицию в театре, что изменило ее судьбу. Ведущей она провела три сезона, снимаясь на экзотических островах.
«Это был невероятно сложный выбор! — вспоминала актриса. — С одной стороны — возможность попасть в любимое шоу и испытать себя, с другой — шанс начать играть серьезные роли и стать известной актрисой. Я всю ночь не спала, не могла ни о чем думать и в итоге выбрала репетицию. Конечно, я не ошиблась!».
Личная жизнь
Личная жизнь актрисы была полна драматических событий. Ее первым мужем стал Константин Ширинкин, брак с которым сопровождался бытовыми проблемами и злоупотреблением алкоголем. В этом браке родился сын Николай, но семейные отношения не сложились. В 2004 году Константин умер, а в 2011-м Яна пережила самую страшную трагедию — самоубийство сына, у которого были проблемы с наркотиками.
В одном из интервью Яна признавалась, что не была хорошей мамочкой и упустила своего ребенка. Его отец бил актрису при сыне — тогда он чуть заикой не остался. Отношение к жизни у актрисы было, по собственным же словам, лишь бы себе урвать денег и выпить.
С 2003 по 2020 год она жила с драматургом Василием Сигаревым. Их связывали не только чувства, но и творчество. Вместе они создавали фильмы, поддерживали друг друга. Однако после отказа Трояновой от алкоголя отношения постепенно сошли на нет. Актриса признавалась, что они с Василием были «пьющей парой», и когда она изменила образ жизни, их пути разошлись.
Общественная позиция и эмиграция
В 2020 году Троянова приняла участие в акциях протеста и вместе с актрисой Ириной Вилковой была задержана на Красной площади. По словам Трояновой, на момент задержания Вилкова находилась на последних сроках беременности. После того как ее задержали, у нее начались роды, и из отдела полиции ее доставили непосредственно в родильный дом. С этого момента ее гражданская активность стала более заметной.
В 2023 году после окончания работы над сериалом «Ольга» актриса уехала во Францию, заявив, что оставаться в России для нее небезопасно. Она открыто высказалась против спецоперации, за что подверглась критике и репрессиям. 17 ноября 2023 года Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов, а позже Росфинмониторинг — в список террористов и экстремистов. В 2024 году Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело о разжигании ненависти, а в 3 октября 2025-го она была объявлена в международный розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.