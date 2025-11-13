Почему «упрощенка» остается недоступной для ямальского бизнеса

Ямальский малый бизнес хотел бы отчитываться по «упрощенке» Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО бизнесмены хотели бы присоединиться к эксперименту государства по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Однако специальный налоговый режим в округе пока запускать не планируют. Об этом сообщили в окружном департаменте экономики. В регионе действуют другие меры поддержки малого предпринимательства.

«Когда в ЯНАО будет введена АУСН? Во многих регионах введена, а у нас почему-то до сих пор никак. Где предприниматели? Почему все молчат? У меня вопрос к региональным властям: какие-то льготные ставки будут у нас введены для ИП?» — задала свой вопрос жительница Ямала Вера в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

Как пояснили специалисты окружного департамента экономики, АУСН — это налоговый эксперимент, который действует с 2022 по 2027 годы в некоторых регионах России. Ямал в нем не участвует. Для ямальского малого бизнеса предусмотрены иные налоговые льготы.

«В Ямало-Ненецком автономном округе для бизнеса предусмотрены налоговые преференции по региональным налогам, специальным налоговым режимам и региональной части налога на прибыль организаций», – рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.