Почему «упрощенка» остается недоступной для ямальского бизнеса

Малому предпринимательству в ЯНАО не хватает налоговых преференций
13 ноября 2025 в 12:52
Ямальский малый бизнес хотел бы отчитываться по «упрощенке»

Ямальский малый бизнес хотел бы отчитываться по «упрощенке»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО бизнесмены хотели бы присоединиться к эксперименту государства по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Однако специальный налоговый режим в округе пока запускать не планируют. Об этом сообщили в окружном департаменте экономики. В регионе действуют другие меры поддержки малого предпринимательства. 

«Когда в ЯНАО будет введена АУСН? Во многих регионах введена, а у нас почему-то до сих пор никак. Где предприниматели? Почему все молчат? У меня вопрос к региональным властям: какие-то льготные ставки будут у нас введены для ИП?» — задала свой вопрос жительница Ямала Вера в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

Как пояснили специалисты окружного департамента экономики, АУСН — это налоговый эксперимент, который действует с 2022 по 2027 годы в некоторых регионах России. Ямал в нем не участвует. Для ямальского малого бизнеса предусмотрены иные налоговые льготы.

 «В Ямало-Ненецком автономном округе для бизнеса предусмотрены налоговые преференции по региональным налогам, специальным налоговым режимам и региональной части налога на прибыль организаций», – рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.

По данным открытых источников, упрощенная система налогообложения применяется для малого бизнеса только в нескольких регионах — в Карелии, Свердловской и Белгородской областях, Республике Марий Эл и Ненецком автономном округе. Особенность АУСН в том, что налоговая отчетность практически полностью отменяется, а сумма взысканий рассчитывается автоматически ФНС на основе данных, поступающих из банка, в котором открыт расчетный счет предпринимателя. При этом его годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а средняя численность сотрудников — не более пяти человек.

