Не вылезешь из-под пледа: топ-10 лучших сериалов для зимнего просмотра

Просмотр сериалов с друзьями и родными поможет усилить эмоции и обменяться мнениями после просмотра Фото: Кадр из сериала «Дрьзья», 1994-2004, Bright/Kauffman/Crane Productions Warner Bros. Television

С приходом холодов хочется закутаться в плед, заварить горячий чай и погрузиться в атмосферные истории. В преддверии зимы 2025 года URA.RU подобрал десять сериалов, которые идеально подойдут для вечернего просмотра — от заснеженных пейзажей Миннесоты в «Фарго» до уютного кафе в «Полночной закусочной». Здесь есть все: теплые комедии для душевного настроения, зимние триллеры с леденящими сюжетами и эпические фэнтези-саги. Подробнее о лучших сериалах для зимнего марафона — в материале.

Топ-10 сериалов для уютного зимнего просмотра

1. «Фарго», 18+ — триллер на заснеженных просторах Америки

«Фарго» — американский телесериал-антология в жанре черной трагикомедии Фото: Кадр из сериала «Фарго», 2014-2024, MGM Television, FX Productions

Криминальная антология переносит зрителя в холодную Миннесоту, где снежные заносы становятся фоном для жестоких преступлений и черного юмора. Каждый сезон рассказывает отдельную историю, но все они объединены фирменным стилем братьев Коэн — создателей оригинального фильма 1996 года.

Первый сезон погружает в январь 2006 года, когда загадочный преступник Лорн Малво появляется в провинциальном городке Бемиджи и круто меняет жизнь страхового агента Лестера Найгарда. Второй сезон возвращает нас в 1979 год, показывая события, о которых часто упоминали в первом сезоне.

Зимняя атмосфера здесь не просто декорация — снег и мороз становятся полноценными персонажами, создавая гнетущее ощущение изолированности и безысходности. Белые просторы контрастируют с кровавыми преступлениями, а северный акцент героев добавляет особого колорита.

Почему смотреть зимой: Заснеженные пейзажи Канады (сериал снимали в Калгари) создают прекрасную зимнюю атмосферу, а мрачный сюжет заставляет ценить тепло собственного дома.

Актерский состав: Билли Боб Торнтон, Мартин Фриман, Патрик Уилсон, Кирстен Данст, Юэн Макгрегор блестяще справляются со сложными ролями, создавая запоминающихся персонажей.

Награды и оценки: Проект собрал множество премий, включая «Эмми» как лучший мини-сериал и «Золотой глобус» для Билли Боба Торнтона. Рейтинг на IMDb — 8,8, на «Кинопоиске» — 8,3. Второй сезон получил 100% на Rotten Tomatoes.

2. «Друзья», 18+ — вечная классика для душевных вечеров

Культовый ситком о шестерых друзьях в Манхэттене не нуждается в представлении. С 1994 по 2004 год мы наблюдали за жизнью Рейчел, Моники, Фиби, Джоуи, Чендлера и Росса, переживая вместе с ними взлеты и падения, романы и расставания, смешные и трогательные моменты.

Сериал рассказывает о молодых людях, которые живут по соседству, вместе проводят время в кофейне «Центральная кофейня» и поддерживают друг друга во всех жизненных ситуациях. Рейчел сбегает со свадьбы и начинает самостоятельную жизнь, Моника строит карьеру шеф-повара, Фиби поет странные песни под гитару, Джоуи пытается стать актером, Чендлер отгораживается шутками от своих комплексов, а Росс влюблен в Рейчел со школы.

Почему смотреть зимой: Теплая атмосфера дружбы согревает лучше любого камина. Сериал идеален для пересмотра с горячим шоколадом, когда за окном метель.

Актерский состав: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер создали настолько живых персонажей, что их сложно представить в исполнении других актеров.

Награды и оценки: Шесть премий «Эмми», один «Золотой глобус» и место в сердцах миллионов зрителей по всему миру. Рейтинг на IMDb — 8,9, на «Кинопоиске» — 9,2. Финальный эпизод посмотрели 52,5 миллиона человек.

3. «Шерлок», 12+ — викторианская классика в современном Лондоне

«Шерлок» (также известен как «Шерлок Холмс») — британский сериал в жанре детективной криминальной драмы Фото: Кадр из сериала «Шерлок», 2010-2017, Hartswood Films, BBC Wales, Masterpiece Theatre

Британский сериал Марка Гэтисса и Стивена Моффата переносит легендарного детектива в XXI век, сохраняя дух оригинальных рассказов Артура Конан Дойля. Бенедикт Камбербэтч создал совершенно нового Холмса — циничного, высокомерного, но невероятно обаятельного социопата с гениальным умом.

Шерлок Холмс ищет соседа по квартире и знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Они поселяются на Бейкер-стрит, 221Б и начинают помогать Скотланд-Ярду в расследовании самых запутанных преступлений. Современные технологии органично вплетены в викторианскую атмосферу: Шерлок пользуется смартфоном, но методы дедукции остаются неизменными.

Каждый эпизод длится полтора часа и представляет собой полноценный детективный фильм с закрученным сюжетом. Четыре сезона и один специальный выпуск, действие которого происходит в викторианскую эпоху, держат в напряжении от первой до последней минуты.

Почему смотреть зимой: Лондонские туманы, старые улочки и атмосфера интеллектуальной игры идеально подходят для зимних вечеров. Сериал заставляет думать и наблюдать, согревая ум холодными вечерами.

Актерский состав: Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен создали идеальный тандем. Рядом с ними блистают Эндрю Скотт в роли Мориарти и Марк Гэтисс в роли Майкрофта Холмса.

Награды и оценки: Множество премий «Эмми», BAFTA и «Золотой глобус». Рейтинг на IMDb — 9,0, на «Кинопоиске» — 8,85. Проект признан одним из лучших британских сериалов последних лет.

4. «Очень странные дела», 16+ — ностальгия по 80-м с мистическим уклоном

Кадр из американского научно-фантастического драматического сериала «Очень странные дела» Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press

Научно-фантастическая драма братьев Даффер переносит зрителя в провинциальный городок Хоукинс, штат Индиана, в 1980-е годы. Когда 12-летний Уилл Байерс таинственно исчезает, его друзья — Майк, Дастин и Лукас — начинают собственное расследование и встречают девочку со сверхспособностями по имени Одиннадцать.

Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 80-х: от «Охотников за привидениями» до Стивена Кинга и Стивена Спилберга. Настольная игра Dungeons & Dragons становится важной частью сюжета, а параллельное измерение «Изнанка» напоминает кошмары из фильмов ужасов того времени.

Каждый сезон развивает историю, добавляя новых персонажей и углубляя мифологию мира. Пятый финальный сезон выйдет в конце 2025 года, завершив эпическую сагу о дружбе, взрослении и борьбе с тьмой.

Почему смотреть зимой: Атмосферность сериала, сочетание ужаса и теплоты дружбы создают особое настроение. Зимой особенно приятно погружаться в ностальгию и переживать приключения вместе с героями.

Актерский состав: Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и целая плеяда молодых талантов создают живой и многогранный мир.

Награды и оценки: Премия Гильдии киноактеров, множество номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус». Рейтинг на IMDb — 8,6, на «Кинопоиске» — 8,4. Один из самых популярных сериалов Netflix.

5. «Полночная закусочная», 16+ — тихая гавань в ночном Токио

Кадр из сериала «Полночная закусочная» Фото: Кадр из сериала «Полночная закусочная», 2009-2019,TBS,MBS,Amuse,At Movie,RKB Mainichi Broadcasting Corporation,Dentsu Casting & Entertainment,Famima I

Японская антологическая драма рассказывает истории посетителей небольшого ресторанчика в Синдзюку, который работает с полуночи до семи утра. Владелец по прозвищу Мастер готовит все, что попросят клиенты, если у него есть нужные ингредиенты.

Каждый эпизод посвящен отдельному посетителю и конкретному японскому блюду. Офисные работники, якудза, проститутки, актеры — все они приходят в закусочную не только за едой, но и за утешением, пониманием и человеческим теплом. Мастер молча слушает их истории, готовит простые, но вкусные блюда и дает мудрые советы.

Сериал снят с 2009 по 2019 год, включая пять сезонов и два полнометражных фильма. Каждая серия длится всего 24 минуты, но оставляет глубокое впечатление. Это медитативное кино о простых человеческих радостях, где еда становится способом рассказать о жизни.

Почему смотреть зимой: Атмосфера уютного ночного кафе, где тебя всегда ждут и накормят, согревает душу. Неспешный ритм и философские истории идеальны для зимних вечеров.

Актерский состав: Каору Кобаяси в роли Мастера создает образ мудрого и спокойного человека, который помогает другим найти себя. Каждый эпизод приглашает новых актеров.

Награды и оценки: Культовый статус в Японии и за ее пределами. Рейтинг на IMDb — 8,6, на «Кинопоиске» — 7,4. Netflix приобрел права и снял продолжение под названием «Токийские истории».

6. «Офис», 18+ — мокьюментари о буднях продавцов бумаги

«Офис» (англ. The Office) — американский псевдодокументальный ситком, адаптация одноимённого популярного сериала канала BBC Фото: Кадр из сериала «Офис», 2005-2013, Reveille Productions,NBC Universal Television,3 Arts Entertainment,Deedle-Dee Productions,Universal Media Studios,Universal Television,

Американская адаптация британского ситкома рассказывает о повседневной жизни сотрудников филиала компании «Дандер Миффлин» в Скрантоне. Псевдодокументальный формат создает ощущение подглядывания за реальными людьми с их причудами и комплексами.

В центре сюжета — непутевый босс Майкл Скотт, который считает себя лучшим менеджером и комиком, хотя его шутки часто неуместны. Рядом с ним работают продавец Джим Халперт, влюбленный в секретаршу Пэм Бисли, странный фанатик Дуайт Шрут и целая галерея колоритных персонажей.

Девять сезонов и 201 серия показывают, как офисные работники влюбляются, женятся, рожают детей и переживают карьерные взлеты и падения. Без закадрового смеха и ярких декораций сериал кажется удивительно реалистичным и теплым.

Почему смотреть зимой: Абсурдный юмор и искренние эмоции согревают в холодные дни. Сериал напоминает, что даже в скучной работе можно найти радость и дружбу.

Актерский состав: Стив Карелл, Джон Красински, Дженна Фишер, Рэйн Уилсон создали персонажей, которых зрители полюбили как родных.

Награды и оценки: Премия «Эмми» как лучший комедийный сериал, «Золотой глобус» для Стива Карелла. Рейтинг на IMDb — 9,0, на «Кинопоиске» — 8,7. Журнал Rolling Stone включил сериал в список 100 величайших шоу всех времен.

7. «Вампиры средней полосы», 18+ — российская комедия о нечисти в Смоленске

«Вампиры средней полосы» — российский детективно-мистический телесериал с Юрием Стояновым в главной роли Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы», 2021-2025, Антон Маслов, START Studio

Детективно-мистический сериал с Юрием Стояновым рассказывает о семье вампиров, которые мирно живут в Смоленске под присмотром организации Хранителей. Они не убивают людей и стараются не привлекать внимания, но когда в березовой роще находят обескровленные тела, на семью деда Славы падает подозрение.

Тысячелетний Святослав Вернидубович Кривич возглавляет небольшой вампирский клан: следователь Аннушка, доктор Жан Иванович, блогер Женек и театральный педагог Ольга. Им предстоит найти настоящего убийцу за неделю, иначе Хранители расправятся со всеми. Параллельно развивается любовная линия между Аннушкой и московским следователем Жалинским.

Три сезона (третий вышел в ноябре 2025 года) умело сочетают детектив, комедию и фэнтези. Российский колорит, узнаваемые актеры и качественный юмор делают сериал приятным открытием отечественного производства.

Почему смотреть зимой: Уютная мистика без лишнего ужаса и теплый юмор идеально подходят для семейного просмотра. Смоленские пейзажи создают атмосферу провинциальной России.

Актерский состав: Юрий Стоянов, Анастасия Стежко, Артем Ткаченко, Ольга Медынич блестяще справляются с ролями нестандартных персонажей.

Награды и оценки: Премия «Звезда Театрала» для Юрия Стоянова, премия АПКиТ как лучший комедийный сериал. Рейтинг на IMDb — 7,5, на «Кинопоиске» — 8,3.

8. «Игра престолов», 18+ — эпическая сага

«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», 2011-2019

Культовое фэнтези HBO по мотивам романов Джорджа Мартина стало феноменом поп-культуры. Восемь сезонов рассказывают о борьбе за Железный трон Семи Королевств, где политические интриги переплетаются с магией, драконами и древним злом с Севера.

«Зима близко» — девиз дома Старков становится пророческим для всего сериала. На фоне войны за власть надвигается настоящая угроза — армия мертвецов под предводительством Короля Ночи. Множество сюжетных линий сплетаются в единое полотно, где каждый персонаж играет свою роль в судьбе континента Вестерос.

Масштабные батальные сцены, сложные персонажи без деления на черное и белое, неожиданные смерти любимых героев — все это сделало сериал не похожим ни на что другое. Финал вызвал споры, но не умалил значимости проекта для истории телевидения.

Почему смотреть зимой: Заснеженный Север, предупреждения о надвигающейся зиме и атмосфера эпического противостояния создают идеальное настроение для холодного сезона.

Актерский состав: Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Лина Хиди и десятки других актеров создали незабываемую галерею персонажей.

Награды и оценки: 59 премий «Эмми» (рекорд), «Золотой глобус», премии гильдий. Рейтинг на IMDb — 9,2, на «Кинопоиске» — 9,0. Один из самых дорогих и масштабных сериалов в истории.

9. «Ведьмак», 18+ — фэнтези с зимними пейзажами

«Ведьмак» — американо-польский телесериал в жанре фэнтези, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», 2019-2025, Netflix, Pioneer Stilking Films, Platige Image

Американо-польский сериал Netflix по мотивам книг Анджея Сапковского и популярной игры рассказывает о ведьмаке Геральте из Ривии — охотнике на чудовищ, который ищет свое место в мире, где люди часто хуже монстров.

Три временные линии первого сезона постепенно сходятся, показывая судьбы Геральта, чародейки Йеннифэр и принцессы Цириллы, связанных древним пророчеством. Зимние пейзажи Восточной Европы, славянские мотивы в музыке и мифологии создают узнаваемую атмосферу. Четвертый сезон вышел в октябре 2025 года с новым актером в главной роли — Лиамом Хемсвортом, заменившим Генри Кавилла.

Битвы с монстрами, политические интриги королевств и магия переплетаются в захватывающую историю о судьбе, выборе и последствиях наших решений. Проект стал одним из самых популярных фэнтези-сериалов после «Игры престолов».

Почему смотреть зимой: Заснеженные пейзажи, мрачная атмосфера средневековья и эпические сражения идеальны для зимних марафонов.

Актерский состав: Генри Кавилл (1-3 сезоны), Лиам Хемсворт (4-5 сезоны), Аня Чалотра, Фрейя Аллан создают многогранных персонажей.

Награды и оценки: Множество номинаций, но четвертый сезон получил низкие оценки критиков и зрителей. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,1. Пятый сезон станет финальным.

10. «Молодежка», 18+ — российская спортивная драма о хоккее

Кадр из сериала «Молодежка» Фото: Кадр из сериала «Молодежка», 2013-2019, Сергей Арланов, Андрей Головков, Карен Захаров, ООО Арт Пикчерс Вижн при поддержке Континентальной Хоккейной Лиги

Сериал СТС о хоккейной команде «Медведи» и ее тренере Сергее Макееве стал культовым в России. Шесть сезонов (2013-2019) рассказывают истории молодых хоккеистов, которые учатся не только играть, но и жить, любить, дружить и преодолевать трудности.

Новый тренер приходит в команду аутсайдеров и ставит амбициозную цель — выиграть чемпионат. На фоне спортивных баталий развиваются личные истории героев: первая любовь, конфликты с родителями, выбор жизненного пути. Четвертый и пятый сезоны перенесли действие в студенческую хоккейную лигу, показав новое поколение игроков.

Зимние виды спорта, ледовые арены и атмосфера командного духа делают сериал особенно актуальным в холодное время года. В 2024 году вышел сиквел «Молодежка. Новая смена».

Почему смотреть зимой: Хоккей — зимний вид спорта, и смотреть о нем зимой особенно приятно. Драматические истории и спортивный азарт согревают душу.

Актерский состав: Денис Никифоров, Федор Бондарчук, Влад Канопка, Александр Соколовский создали запоминающихся персонажей российского кино.

