Общество

На какие услуги вырос спрос у ямальцев осенью

Жители ЯНАО осенью записываются на спортивные и образовательные курсы
13 ноября 2025 в 14:02
Образовательные курсы пользуются популярностью в ЯНАО (архивное фото)

Образовательные курсы пользуются популярностью в ЯНАО (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В октябре текущего года в ЯНАО зафиксирован устойчивый рост интереса к бытовым и образовательным услугам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Наибольший рост спроса зафиксирован на ремонт и обслуживание кофемашин — количество запросов увеличилось на 12%», — отметили специалисты. На втором месте по росту спроса идут спортивные, танцевальные и образовательные курсы (+11 % по сравнению с прошлым годом).

Также в округе отмечается увеличение спроса на ремонт и обслуживание посудомоечных машин (на 7 %) и на настройку и ремонт телевизоров (на 3 %). В целом по УрФО вырос спрос на монтаж интернет-сетей и оборудования — рост на 40% за год.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО активно готовятся к зиме и закупают спортинвентарь. Ямальцы приобретают доски для сноуборда, лыжные принадлежности и утепленную спортивную одежду.

