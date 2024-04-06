Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Накануне он запросил политического убежища на территории мексиканского посольства в Кито.
«Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», — передает Reuters. При этом отмечается, что Глас находился на территории посольства еще с декабря прошлого года.
Накануне правительство Мексики официально одобрило решение о предоставлении эквадорскому вице-президенту политубежища. При этом в Эквадоре считают такое решение незаконным. В связи с этим эквадорская полиция начала штурм посольства. Хорхе Гласа обвиняют в коррупционных преступлениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.