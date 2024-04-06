Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

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Город Гуаякиль. Эквадор, Эквадор
Полиция Эквадора захватила бывшего вице-президента своей страны Хорхе Гласа Фото:

Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Накануне он запросил политического убежища на территории мексиканского посольства в Кито.

«Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», — передает Reuters. При этом отмечается, что Глас находился на территории посольства еще с декабря прошлого года.

Накануне правительство Мексики официально одобрило решение о предоставлении эквадорскому вице-президенту политубежища. При этом в Эквадоре считают такое решение незаконным. В связи с этим эквадорская полиция начала штурм посольства. Хорхе Гласа обвиняют в коррупционных преступлениях.

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Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Накануне он запросил политического убежища на территории мексиканского посольства в Кито. «Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», — передает Reuters. При этом отмечается, что Глас находился на территории посольства еще с декабря прошлого года. Накануне правительство Мексики официально одобрило решение о предоставлении эквадорскому вице-президенту политубежища. При этом в Эквадоре считают такое решение незаконным. В связи с этим эквадорская полиция начала штурм посольства. Хорхе Гласа обвиняют в коррупционных преступлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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