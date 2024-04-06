Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

06 апреля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Полиция Эквадора захватила бывшего вице-президента своей страны Хорхе Гласа Фото: Flickr\Anne and David\Public domain Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Накануне он запросил политического убежища на территории мексиканского посольства в Кито. «Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», — передает Reuters. При этом отмечается, что Глас находился на территории посольства еще с декабря прошлого года. Накануне правительство Мексики официально одобрило решение о предоставлении эквадорскому вице-президенту политубежища. При этом в Эквадоре считают такое решение незаконным. В связи с этим эквадорская полиция начала штурм посольства. Хорхе Гласа обвиняют в коррупционных преступлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Эквадора задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Накануне он запросил политического убежища на территории мексиканского посольства в Кито. «Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», — передает Reuters. При этом отмечается, что Глас находился на территории посольства еще с декабря прошлого года. Накануне правительство Мексики официально одобрило решение о предоставлении эквадорскому вице-президенту политубежища. При этом в Эквадоре считают такое решение незаконным. В связи с этим эквадорская полиция начала штурм посольства. Хорхе Гласа обвиняют в коррупционных преступлениях.