Губернатор Оренбургской области назвал паводок самым многоводным за всю историю

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Летний отдых, туризм, архив. , паводок
Паводок в Оренбургской области самый многоводный за всю историю, заявил Паслер Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Паводок в Оренбургской области является самым многоводным за всю историю. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — написал в своем официальном telegram-канале Денис Паслер.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило.

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Паводок в Оренбургской области является самым многоводным за всю историю. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — написал в своем официальном telegram-канале Денис Паслер. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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