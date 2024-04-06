Губернатор Оренбургской области назвал паводок самым многоводным за всю историю

06 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Паводок в Оренбургской области самый многоводный за всю историю, заявил Паслер Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Паводок в Оренбургской области является самым многоводным за всю историю. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — написал в своем официальном telegram-канале Денис Паслер. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводок в Оренбургской области является самым многоводным за всю историю. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — написал в своем официальном telegram-канале Денис Паслер. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило.