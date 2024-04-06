Губернатор Оренбургской области назвал паводок самым многоводным за всю историю

Паводок в Оренбургской области самый многоводный за всю историю, заявил Паслер
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Паводок в Оренбургской области является самым многоводным за всю историю. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», —
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило.
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