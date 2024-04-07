Из затопленных районов Орска эвакуировано 1164 человека

Из затопленных районов Орска 1164 человека, в том числе 336 детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области По данным мэрии Орска, ситуация с паводком ухудшается: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров.
«За сутки Урал возле Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров. На 9.00 подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей», —
Затоплены территории СНТ «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» в пойме реки Урал. В поселке Кузнечном в 20 садовых товариществах отключен газ, еще в 43 отключено электричество.
В мэрии предупредили, что те из горожан, кто не захочет добровольно покинуть опасную зону, будут эвакуированы принудительно. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействовано 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств. Ранее в Орск по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков.
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