Из затопленных районов Орска эвакуировано 1164 человека

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Из затопленных районов Орска 1164 человека, в том числе 336 детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области По данным мэрии Орска, ситуация с паводком ухудшается: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров.

«За сутки Урал возле Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров. На 9.00 подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей», — сообщает мэрия Орска в своем telegram-канале.

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Наводнение в Орске: ситуация к утру 7 апреля

Затоплены территории СНТ «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» в пойме реки Урал. В поселке Кузнечном в 20 садовых товариществах отключен газ, еще в 43 отключено электричество.

В мэрии предупредили, что те из горожан, кто не захочет добровольно покинуть опасную зону, будут эвакуированы принудительно. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействовано 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств. Ранее в Орск по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков.

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Из затопленных районов Орска 1164 человека, в том числе 336 детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области По данным мэрии Орска, ситуация с паводком ухудшается: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров. «За сутки Урал возле Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров. На 9.00 подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей», — сообщает мэрия Орска в своем telegram-канале. Затоплены территории СНТ «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» в пойме реки Урал. В поселке Кузнечном в 20 садовых товариществах отключен газ, еще в 43 отключено электричество. В мэрии предупредили, что те из горожан, кто не захочет добровольно покинуть опасную зону, будут эвакуированы принудительно. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействовано 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств. Ранее в Орск по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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