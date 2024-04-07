Глава МЧС Куренков прибыл в затопленный Орск

В городе круглосуточно ликвидируют последствия паводка
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Орск Оренбургской области. Он сразу же отправился осматривать подтопленные районы города,
Город пострадал от масштабного паводка, а часть районов оказалась затопленной в результате прорыва дамбы. Главу МЧС на место происшествия направил президент России Владимир Путин. Сейчас в городе в круглосуточном режиме ведутся работы по ликвидации последствий наводнения.
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