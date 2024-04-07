Глава МЧС Куренков прибыл в затопленный Орск

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, потоп, непогода, паводок, наводнение, разрушения, подтопление, сель
В городе круглосуточно ликвидируют последствия паводка Фото:
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В Орске прорвало дамбу

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Орск Оренбургской области. Он сразу же отправился осматривать подтопленные районы города, передает пресс-служба ведомства.

Город пострадал от масштабного паводка, а часть районов оказалась затопленной в результате прорыва дамбы. Главу МЧС на место происшествия направил президент России Владимир Путин. Сейчас в городе в круглосуточном режиме ведутся работы по ликвидации последствий наводнения.

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Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Орск Оренбургской области. Он сразу же отправился осматривать подтопленные районы города, передает пресс-служба ведомства. Город пострадал от масштабного паводка, а часть районов оказалась затопленной в результате прорыва дамбы. Главу МЧС на место происшествия направил президент России Владимир Путин. Сейчас в городе в круглосуточном режиме ведутся работы по ликвидации последствий наводнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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