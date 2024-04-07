Наводнение в Орске: ситуация к утру 7 апреля

Глава МЧС Куренков прибыл в Орск

07 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг 11 метров, передает Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы По поручению президента РФ Владимира Путина в затопленный Орск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. По словам замглавы МЧС Ильи Денисова, обстановка в регионе сложная. Главное к утру 7 апреля — в материале URA.RU. Работа МЧС На месте работают более 700 спасателей со спецтехникой. Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Орск Оренбургской области. Он сразу отправился осматривать подтопленные районы города, передает пресс-служба ведомства. Куренкова на место происшествия направил президент России Владимир Путин. «Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», — доложил замглавы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову. Эвакуация в Орске В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР), передает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Однако в администрации города отметили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал. Также принудительная начали выводить население из зоны затопления в поселке Никель. Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» подчеркнул, что многие жители уже покинули свои дома, однако часть остается в жилищах с собранными вещами и документами, чтобы в случае опасной ситуации, суметь быстро выбраться. «По поселку курсирует автомобиль полиции с сиреной, по громкоговорителю людям предлагают эвакуироваться», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что около трех часов ночи была завершена эвакуация трех жителей из СНТ «Дубки». По данным telegram-канала Shot, мужчины в Новотроицке услышали жалобный крик кошки и спасли ее. «Кошку спас, крышу разворотил — сидела уже под углом», — заявил один из жителей Оренбуржской области. Количество пунктов временного размещения увеличилось до 12. По информации властей, их число при необходимости будет больше. Уровень воды Губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале сообщил, что за сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище стал меньше. По его словам, ситуация дает возможность уменьшить объем сброса воды на 500 кубометров в секунду. Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» сообщил, что для предотвращения подтопления жилых домов в Оренбурге на ул. Уральской возвели искусственную насыпь. Критического подъема воды спасатели не фиксируют. Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг 11 метров. Об этом сообщил telegram-канал Mash. В Оренбурге также частично ограничили движения автомобилей. Перекрыты шесть улиц и пять переулков. В домах шестого микрорайона отключен газ и свет. Центральная площадь Орска, на которой находится автовокзал, оказалась почти затоплена. Рядом — крупный кондитерский завод компании «Орские молочные продукты» и пожарная часть №16. Автобусы для эвакуации были перемещены на соседнюю парковку к центру развития творчества детей «Радость». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По поручению президента РФ Владимира Путина в затопленный Орск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. По словам замглавы МЧС Ильи Денисова, обстановка в регионе сложная. Главное к утру 7 апреля — в материале URA.RU. На месте работают более 700 спасателей со спецтехникой. Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Орск Оренбургской области. Он сразу отправился осматривать подтопленные районы города, передает пресс-служба ведомства. Куренкова на место происшествия направил президент России Владимир Путин. «Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», — доложил замглавы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову. Эвакуация в Орске В Орске объявили эвакуацию части Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили перебраться в пункты временного размещения (ПВР), передает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Однако в администрации города отметили, что официально эвакуация не объявлялась, передает telegram-канал. Также принудительная начали выводить население из зоны затопления в поселке Никель. Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» подчеркнул, что многие жители уже покинули свои дома, однако часть остается в жилищах с собранными вещами и документами, чтобы в случае опасной ситуации, суметь быстро выбраться. «По поселку курсирует автомобиль полиции с сиреной, по громкоговорителю людям предлагают эвакуироваться», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что около трех часов ночи была завершена эвакуация трех жителей из СНТ «Дубки». По данным telegram-канала Shot, мужчины в Новотроицке услышали жалобный крик кошки и спасли ее. «Кошку спас, крышу разворотил — сидела уже под углом», — заявил один из жителей Оренбуржской области. Количество пунктов временного размещения увеличилось до 12. По информации властей, их число при необходимости будет больше. Губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале сообщил, что за сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище стал меньше. По его словам, ситуация дает возможность уменьшить объем сброса воды на 500 кубометров в секунду. Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» сообщил, что для предотвращения подтопления жилых домов в Оренбурге на ул. Уральской возвели искусственную насыпь. Критического подъема воды спасатели не фиксируют. Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг 11 метров. Об этом сообщил telegram-канал Mash. В Оренбурге также частично ограничили движения автомобилей. Перекрыты шесть улиц и пять переулков. В домах шестого микрорайона отключен газ и свет. Центральная площадь Орска, на которой находится автовокзал, оказалась почти затоплена. Рядом — крупный кондитерский завод компании «Орские молочные продукты» и пожарная часть №16. Автобусы для эвакуации были перемещены на соседнюю парковку к центру развития творчества детей «Радость».