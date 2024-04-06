В Челябинской области затопило 66 домов и 11 автодорог

07 апреля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Вода начала постепенно спадать на юге области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Из-за весеннего половодья в Челябинской области подтоплено 66 жилых домов и 11 автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В настоящее время в области подтоплено 66 жилых домов. На контроле 11 мест переливов воды через автодороги», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что на юге области отмечена тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка. В ряде территорий уже началась работа по оценке ущерба. После прохождения половодья будет проведено восстановление дорог, которые были вскрыты для пропуска воды. Режим чрезвычайной ситуации сегодня действует на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за весеннего половодья в Челябинской области подтоплено 66 жилых домов и 11 автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В настоящее время в области подтоплено 66 жилых домов. На контроле 11 мест переливов воды через автодороги», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что на юге области отмечена тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка. В ряде территорий уже началась работа по оценке ущерба. После прохождения половодья будет проведено восстановление дорог, которые были вскрыты для пропуска воды. Режим чрезвычайной ситуации сегодня действует на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино.