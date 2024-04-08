В Британии объяснили, зачем России освобождать Харьков

The Times: взятие Харькова позволит РФ окружить ВСУ на Донбассе
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Мирные жители Харькова каждый день подвергаются обстрелам, пишет газета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если российская армия освободит Харьков, это позволит ей окружить ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает The Times.

«Захват Харькова, который находится в 25 милях от российской границы, позволит Москве окружить украинские войска в Донбассе», — передает газета. Отмечается, что территория Харькова имеет большое стратегическое значение для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в двух районах региона могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми. По словам главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, эвакуацию могут объявить в Богодуховском и Харьковском районах, передает RT.

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Если российская армия освободит Харьков, это позволит ей окружить ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает The Times. «Захват Харькова, который находится в 25 милях от российской границы, позволит Москве окружить украинские войска в Донбассе», — передает газета. Отмечается, что территория Харькова имеет большое стратегическое значение для ВС РФ. Ранее сообщалось, что в двух районах региона могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми. По словам главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, эвакуацию могут объявить в Богодуховском и Харьковском районах, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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