В Британии объяснили, зачем России освобождать Харьков

Если российская армия освободит Харьков, это позволит ей окружить ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает The Times.
«Захват Харькова, который находится в 25 милях от российской границы, позволит Москве окружить украинские войска в Донбассе», — передает газета. Отмечается, что территория Харькова имеет большое стратегическое значение для ВС РФ.
Ранее сообщалось, что в двух районах региона могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми. По словам главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, эвакуацию могут объявить в Богодуховском и Харьковском районах, передает RT.
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Если российская армия освободит Харьков, это позволит ей окружить ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает The Times. «Захват Харькова, который находится в 25 милях от российской границы, позволит Москве окружить украинские войска в Донбассе», — передает газета. Отмечается, что территория Харькова имеет большое стратегическое значение для ВС РФ. Ранее сообщалось, что в двух районах региона могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми. По словам главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, эвакуацию могут объявить в Богодуховском и Харьковском районах, передает RT.