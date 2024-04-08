Какие города ХМАО оказались самыми затопленными после потепления

Общественники Югры определили, в каких городах ХМАО хуже всего обстоят дела с лужами. В первую тройку предварительного рейтинга вошли Пыть-Ях, Нижневартовск и Ханты-Мансийск, сообщил координатор акции «Лужи Югры» и член ОНФ в Югре Евгений Печерица.
«Хуже всего дела обстоят в Пыть-Яхе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. В последнем к жителями в квартиры и гаражи пришла вода, а где-то люди не могут выйти из дома», — рассказал Печерица «Вестнику Сургутского района».
Главе города, который будет на первом месте этого необычного рейтинга, активисты вручат символический подарок — желтое ведро. В прошлом году оно досталось мэру Нефтеюганска Эльвире Бугай.
Ранее URA.RU писало, что приз по итогам предыдущей акции — черную лопату за плохую уборку снега — получил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Общественники не смогли вручить лопату лично — чиновница в мэрии потребовала от них доверенность на передачу материальных ценностей.
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