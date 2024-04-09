Спецназ Росгвардии ударил по топливной базе ВСУ

Росгвардия ударила по топливной базе ВСУ с помощью БПЛА «Скат 350М»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецназ Росгвардии нанес удар по топливной базе украинской армии. Это было сделано с помощью беспилотника «Скат 350М». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
«Спецназ Росгвардии с помощью беспилотника „Скат 350М“ обнаружил, а затем навел удар по топливной базе ВСУ», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
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