Почти 500 жителей Оренбургской области получили выплаты из-за паводка

09 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Выплата по единовременной материальной помощи в Оренбургской области составляет 20 000 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбургской области 466 человек получили выплаты по единовременной материальной помощи в связи с паводками. Всего было написано 14 451 заявление. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. «В настоящее время принято решение о выплате единовременной материальной помощи 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек», — передает telegramз-канал пресс-службы губернатора региона Дениса Паслера. Всего от жителей поступило 14 451 заявление. Из них на единовременную материальную помощь было подано 10 162 заявления, а на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252 заявления. Отмечается, что, согласно решению губернатора области, размер выплат увеличен в два раза. На человека единовременная материальная помощь составила 20 000 рублей, финансовая помощь в случае частичной утраты имущества первой необходимости — 50 000 рублей, а при полной утрате имущества первой необходимости выплата составила 100 000 рублей. Так, в случае частичной или полной утраты имущества заявления на единовременную материальную помощь и финансовую помощь можно подать лично в МФЦ или через портал «Госуслуг». Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пострадавшие от паводка в городе получат 100 тысяч рублей. Он отметил, что эта сумма не является компенсацией и адресована в качестве первоначальной поддержки. Мэр Орска добавил, что уже свыше 200 жителей воспользовались этим правом, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области 466 человек получили выплаты по единовременной материальной помощи в связи с паводками. Всего было написано 14 451 заявление. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. «В настоящее время принято решение о выплате единовременной материальной помощи 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек», — передает telegramз-канал пресс-службы губернатора региона Дениса Паслера. Всего от жителей поступило 14 451 заявление. Из них на единовременную материальную помощь было подано 10 162 заявления, а на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252 заявления. Отмечается, что, согласно решению губернатора области, размер выплат увеличен в два раза. На человека единовременная материальная помощь составила 20 000 рублей, финансовая помощь в случае частичной утраты имущества первой необходимости — 50 000 рублей, а при полной утрате имущества первой необходимости выплата составила 100 000 рублей. Так, в случае частичной или полной утраты имущества заявления на единовременную материальную помощь и финансовую помощь можно подать лично в МФЦ или через портал «Госуслуг». Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пострадавшие от паводка в городе получат 100 тысяч рублей. Он отметил, что эта сумма не является компенсацией и адресована в качестве первоначальной поддержки. Мэр Орска добавил, что уже свыше 200 жителей воспользовались этим правом, передает «Национальная служба новостей».