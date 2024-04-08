08 апреля 2024

В Сургуте начали продавать необычные круассаны, ставшие трендом в соцсетях

В кофейне Сургута появились трендовые плоские круассаны
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие гастрофестиваля "Уралисички" в ресторане Grand Buffet. Екатеринбург, десерт, выпечка, круассаны
В кофейне Сургута появились трендовые плоские круассаны (архивное фото) Фото:

В кофейне Сургута (ХМАО) начали продавать плоские круассаны, которые стали популярными в соцсетях. Трендовая выпечка появилась в заведении недавно.

«Плоские круассаны появились в продаже неделю назад», — сообщили URA.RU в кофейне. Выпечка подается без начинки, а сверху круассан поливают шоколадом.

Тренд на плоские круассаны также подхватили кондитеры из Перми и Челябинска. Жители этих городов, как и сургутяне, делятся фотографиями необычной выпечки в своих соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических трендах в Сургуте. Среди них, например, паста в огромной сырной голове. Блюдо подают в городском итальянском ресторане.

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В кофейне Сургута (ХМАО) начали продавать плоские круассаны, которые стали популярными в соцсетях. Трендовая выпечка появилась в заведении недавно. «Плоские круассаны появились в продаже неделю назад», — сообщили URA.RU в кофейне. Выпечка подается без начинки, а сверху круассан поливают шоколадом. Тренд на плоские круассаны также подхватили кондитеры из Перми и Челябинска. Жители этих городов, как и сургутяне, делятся фотографиями необычной выпечки в своих соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических трендах в Сургуте. Среди них, например, паста в огромной сырной голове. Блюдо подают в городском итальянском ресторане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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