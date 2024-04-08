В Сургуте начали продавать необычные круассаны, ставшие трендом в соцсетях

В кофейне Сургута (ХМАО) начали продавать плоские круассаны, которые стали популярными в соцсетях. Трендовая выпечка появилась в заведении недавно.
«Плоские круассаны появились в продаже неделю назад», — сообщили URA.RU в кофейне. Выпечка подается без начинки, а сверху круассан поливают шоколадом.
Тренд на плоские круассаны также подхватили кондитеры из Перми и Челябинска. Жители этих городов, как и сургутяне, делятся фотографиями необычной выпечки в своих соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических трендах в Сургуте. Среди них, например, паста в огромной сырной голове. Блюдо подают в городском итальянском ресторане.
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