В ресторане Сургута начали подавать пасту в гигантской сырной голове. Фото

10 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Ресторан «Pinzeria by Bontempi» предлагает сургутянам попробовать пасту в сырной голове Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Итальянский ресторан «Pinzeria by Bontempi», который недавно открылся в Сургуте, предлагает гостям попробовать пасту в необычной подаче. На глазах у посетителей блюдо готовят прямо в огромной сырной голове. Об этом URA.RU сообщила управляющая рестораном Елена Киргизова. «Мы приобрели сыр Грана падано у нашего итальянского бренд-шефа, чтобы делать шоу. У нас в меню есть специальное блюдо, с которым шеф выходит в зал. Он замешивает пасту в сырной голове, как это делают в Италии», — поделилась с URA.RU управляющая рестораном.



Сырную голову диаметром почти в полметра привезли в Сургут из Италии. «Сыр купили у нашего итальянского шефа Валентино Бонтемпи. Диаметр сырной головы составляет 45 сантиметров», — добавила Киргизова.



Необычной подачей блюд удивляют также и жителей Перми. Летом в городе открылся итальянский ресторан, который заманивает посетителей пиццей с дымом. В сургутском ресторане «Pinzeria by Bontempi» на глазах у гостей шеф-повара готовят пасту прямо в огромной сырной голове Фото предоставлено URA.RU Еленой Киргизовой

Итальянский ресторан «Pinzeria by Bontempi», который недавно открылся в Сургуте, предлагает гостям попробовать пасту в необычной подаче. На глазах у посетителей блюдо готовят прямо в огромной сырной голове. Об этом URA.RU сообщила управляющая рестораном Елена Киргизова. «Мы приобрели сыр Грана падано у нашего итальянского бренд-шефа, чтобы делать шоу. У нас в меню есть специальное блюдо, с которым шеф выходит в зал. Он замешивает пасту в сырной голове, как это делают в Италии», — поделилась с URA.RU управляющая рестораном. Сырную голову диаметром почти в полметра привезли в Сургут из Италии. «Сыр купили у нашего итальянского шефа Валентино Бонтемпи. Диаметр сырной головы составляет 45 сантиметров», — добавила Киргизова. Необычной подачей блюд удивляют также и жителей Перми. Летом в городе открылся итальянский ресторан, который заманивает посетителей пиццей с дымом.