09 февраля 2024

В ресторане Сургута начали подавать пасту в гигантской сырной голове. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка пасты в ресторанах Екатеринбурга на соответствие итальянской кухне, паста
Ресторан «Pinzeria by Bontempi» предлагает сургутянам попробовать пасту в сырной голове Фото:

Итальянский ресторан «Pinzeria by Bontempi», который недавно открылся в Сургуте, предлагает гостям попробовать пасту в необычной подаче. На глазах у посетителей блюдо готовят прямо в огромной сырной голове. Об этом URA.RU сообщила управляющая рестораном Елена Киргизова.

«Мы приобрели сыр Грана падано у нашего итальянского бренд-шефа, чтобы делать шоу. У нас в меню есть специальное блюдо, с которым шеф выходит в зал. Он замешивает пасту в сырной голове, как это делают в Италии», — поделилась с URA.RU управляющая рестораном.

Сырную голову диаметром почти в полметра привезли в Сургут из Италии. «Сыр купили у нашего итальянского шефа Валентино Бонтемпи. Диаметр сырной головы составляет 45 сантиметров», — добавила Киргизова.

Необычной подачей блюд удивляют также и жителей Перми. Летом в городе открылся итальянский ресторан, который заманивает посетителей пиццей с дымом.

В сургутском ресторане «Pinzeria by Bontempi» на глазах у гостей шеф-повара готовят пасту прямо в огромной сырной голове
В сургутском ресторане «Pinzeria by Bontempi» на глазах у гостей шеф-повара готовят пасту прямо в огромной сырной голове

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Итальянский ресторан «Pinzeria by Bontempi», который недавно открылся в Сургуте, предлагает гостям попробовать пасту в необычной подаче. На глазах у посетителей блюдо готовят прямо в огромной сырной голове. Об этом URA.RU сообщила управляющая рестораном Елена Киргизова. «Мы приобрели сыр Грана падано у нашего итальянского бренд-шефа, чтобы делать шоу. У нас в меню есть специальное блюдо, с которым шеф выходит в зал. Он замешивает пасту в сырной голове, как это делают в Италии», — поделилась с URA.RU управляющая рестораном. Сырную голову диаметром почти в полметра привезли в Сургут из Италии. «Сыр купили у нашего итальянского шефа Валентино Бонтемпи. Диаметр сырной головы составляет 45 сантиметров», — добавила Киргизова. Необычной подачей блюд удивляют также и жителей Перми. Летом в городе открылся итальянский ресторан, который заманивает посетителей пиццей с дымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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