В Кремле объяснили жесткий тон губернатора Паслера в общении с жителями

Песков: Паслер жестко общался с жителями Орска из-за сложной ситуации с паводком
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) отметил, что поведение Дениса Паслера увидели в Кремле Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Да, мы видели, [как Паслер общался и требовал убрать телефоны]. Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципального района региона находится в прямом контакте с населением. Контакты идут в сложных условиях», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее состоялась встреча Паслера инициативная группа жителей Орска. Группа спросила, кто будет нести ответственность за прорыв дамбы и потоп.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Да, мы видели, [как Паслер общался и требовал убрать телефоны]. Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципального района региона находится в прямом контакте с населением. Контакты идут в сложных условиях», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее состоялась встреча Паслера инициативная группа жителей Орска. Группа спросила, кто будет нести ответственность за прорыв дамбы и потоп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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