Происшествия В Кремле объяснили жесткий тон губернатора Паслера в общении с жителями Песков: Паслер жестко общался с жителями Орска из-за сложной ситуации с паводком 09 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков (на фото) отметил, что поведение Дениса Паслера увидели в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Губернатор Оренбургской области Денис Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Да, мы видели, [как Паслер общался и требовал убрать телефоны]. Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципального района региона находится в прямом контакте с населением. Контакты идут в сложных условиях», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее состоялась встреча Паслера инициативная группа жителей Орска. Группа спросила, кто будет нести ответственность за прорыв дамбы и потоп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Оренбургской области Денис Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Да, мы видели, [как Паслер общался и требовал убрать телефоны]. Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципального района региона находится в прямом контакте с населением. Контакты идут в сложных условиях», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее состоялась встреча Паслера инициативная группа жителей Орска. Группа спросила, кто будет нести ответственность за прорыв дамбы и потоп. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям