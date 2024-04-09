В Кремле объяснили жесткий тон губернатора Паслера в общении с жителями

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Да, мы видели, [как Паслер общался и требовал убрать телефоны]. Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципального района региона находится в прямом контакте с населением. Контакты идут в сложных условиях», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее состоялась встреча Паслера инициативная группа жителей Орска. Группа спросила, кто будет нести ответственность за прорыв дамбы и потоп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.