В Германии оповестили Киев об исчерпании запасов Patriot

Глава МИД ФРГ Бербок: запасы Patriot для Украины практически исчерпаны

09 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

В ФРГ заявили о нехватке систем ПВО Patriot Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Украине исчерпаны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны», — сказала Бербок на пресс-конференции, передает ТАСС. Она добавила, что главы стран НАТО должны сделать все, чтобы получить системы для Киева. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба «отчаянно» просил для Киева семь систем Patriot. Боррель отметил, что Европа может оперативно предоставить такие системы, передает MK.RU . Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщал, что из-за нехватки вооружений и недостатка западной помощи в стране наступает критический момент. По его словам, ВСУ критически необходимы системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Украине исчерпаны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны», — сказала Бербок на пресс-конференции, передает ТАСС. Она добавила, что главы стран НАТО должны сделать все, чтобы получить системы для Киева. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба «отчаянно» просил для Киева семь систем Patriot. Боррель отметил, что Европа может оперативно предоставить такие системы, передает MK.RU. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщал, что из-за нехватки вооружений и недостатка западной помощи в стране наступает критический момент. По его словам, ВСУ критически необходимы системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot.