Ермак сообщил о наступлении критического момента на Украине

05 апреля 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак сообщил, что Украина приближается к критическому моменту Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за нехватки вооружений и недостатка западной помощи в стране наступает критический момент. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Я очень надеюсь, что он (законопроект о выделении помощи Украине — прим. URA.RU) будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», — сказал Ермак в интервью газете Politico. Он добавил, что в данный момент украинской армии критически необходимы системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot. США прекратили помогать с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может быть приостановлен в Конгрессе. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон сообщил телеканалу CBS, что планирует после католической Пасхи представить на голосование проект закона по дальнейшему финансированию помощи Киеву, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за нехватки вооружений и недостатка западной помощи в стране наступает критический момент. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Я очень надеюсь, что он (законопроект о выделении помощи Украине — прим. URA.RU) будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», — сказал Ермак в интервью газете Politico. Он добавил, что в данный момент украинской армии критически необходимы системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot. США прекратили помогать с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может быть приостановлен в Конгрессе. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон сообщил телеканалу CBS, что планирует после католической Пасхи представить на голосование проект закона по дальнейшему финансированию помощи Киеву, передает «Национальная служба новостей».