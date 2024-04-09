В Wildberries рассказали о ситуации с заказами в Кургане из-за паводка

09 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В Wildberries следят на ситуацией в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Маркетплейс Wildberries следит за ситуацией в Курганской области в связи с паводком и уже предпринял меры для безопасности партнеров и клиентов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Мы внимательно следим за ситуацией в Оренбургской и Курганской областях и уже предприняли ряд мер, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности. В Курганской области мы проинформировали партнеров о возможности закрытия ПВЗ без удержаний. На данный момент логистические сложности не наблюдаются. При ухудшении обстоятельств мы обязательно примем необходимые меры», — говорится в сообщении компании. Там также уточнили, что, например, в ПВЗ Оренбургской области было бессрочно продлено хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи. При этом будет проведена инвентаризация товаров на ПВЗ. В случае обнаружения пострадавшего товара сотрудники свяжутся с покупателем и предложат заново оформить заказ или вернуть средства за него. Ранее власти призвали водителей, которые двигаются по федеральным трассам, объезжать Курганскую область из-за возможного ухудшения ситуации с паводком. Часть дорог в целях безопасности могут быть перекрыты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маркетплейс Wildberries следит за ситуацией в Курганской области в связи с паводком и уже предпринял меры для безопасности партнеров и клиентов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Мы внимательно следим за ситуацией в Оренбургской и Курганской областях и уже предприняли ряд мер, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности. В Курганской области мы проинформировали партнеров о возможности закрытия ПВЗ без удержаний. На данный момент логистические сложности не наблюдаются. При ухудшении обстоятельств мы обязательно примем необходимые меры», — говорится в сообщении компании. Там также уточнили, что, например, в ПВЗ Оренбургской области было бессрочно продлено хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи. При этом будет проведена инвентаризация товаров на ПВЗ. В случае обнаружения пострадавшего товара сотрудники свяжутся с покупателем и предложат заново оформить заказ или вернуть средства за него. Ранее власти призвали водителей, которые двигаются по федеральным трассам, объезжать Курганскую область из-за возможного ухудшения ситуации с паводком. Часть дорог в целях безопасности могут быть перекрыты.