Водителей, двигающихся по федеральным трассам, попросили объезжать Курганскую область

Водителей попросили не заезжать в Курганскую область
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В Курганскую область просят не въезжать Фото:

Водителей, которые передвигаются в пределах федеральных трасс, просят не заезжать в Курганскую область. Это будет небезопасно из-за паводка, а часть дорог может быть закрыта. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области, если это возможно. Не заезжать на территорию региона, рассмотреть маршруты передвижения в объезд Курганской области. В случае ухудшения ситуации участки федеральных трасс Курганской области могут быть закрыты», — говорится в сообщении ведомства.

В Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше. Центр Кургана в этом случае тоже грозит уйти под воду. Жителей просят заранее эвакуироваться. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

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Водителей, которые передвигаются в пределах федеральных трасс, просят не заезжать в Курганскую область. Это будет небезопасно из-за паводка, а часть дорог может быть закрыта. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «Настоятельно рекомендуем воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области, если это возможно. Не заезжать на территорию региона, рассмотреть маршруты передвижения в объезд Курганской области. В случае ухудшения ситуации участки федеральных трасс Курганской области могут быть закрыты», — говорится в сообщении ведомства. В Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше. Центр Кургана в этом случае тоже грозит уйти под воду. Жителей просят заранее эвакуироваться. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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