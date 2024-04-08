Опальному олигарху из ХМАО Копайгоре вынесли приговор в суде

Сургутский городской суд приговорил к двум годам колонии-поселения скандального бизнесмена Андрея Копайгору. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО, рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе суда.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении. Срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей. […] Поэтому от отбывания наказания Копайгора освобожден в связи с фактическим отбытием», — рассказали в Сургутском городском суде журналисту агентства.
Андрей Копайгора был арестован в феврале 2021 года по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Его судили по нескольким статьям УК РФ, среди которых мошенничество в особо крупном размере, привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, злоупотребления полномочиями и другие.
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