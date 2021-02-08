Инсайдер: в ХМАО арестовали олигарха

Следующие два месяца предприниматель Андрей Копайгора проведет под стражей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бизнесмен из ХМАО Андрей Копайгора арестован на время следствия по уголовному делу, где он проходит в качестве подозреваемого. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Копайгора арестован на два месяца. Такое решение принял сургутский городской суд по ходатайству следствия», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU, знакомый с ходом расследования уголовного дела, сообщил, что Копайгоре инкриминируется несколько эпизодов. «Там речь идет о похищении денег дольщиков в недостроенных домах жилого комплекса „Любимый“ в Сургуте. К этому же присовокупилось пропажа золота на предприятии „Сосьвапромгеология“, бенефициаром которого является Копайгора. А еще есть эпизод по умышленному банкротству „Югорской промышленной корпорации“. К концу марта уголовное дело как раз может уже уйти в суд», — прокомментировал собеседник агентства.

В пресс-службе Сургутского городского суда не смогли оперативно прокомментировать эту информацию — пресс-секретарь не ответила на телефонный звонок журналиста URA.RU. В пресс-службу УМВД по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора был задержан сотрудниками полиции. До решения суда его отвезли в изолятор временного содержания, а затем он был госпитализирован.