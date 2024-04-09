Россияне начали экономить на презервативах

10 апреля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Продажи противозачаточных таблеток увеличились на 11,3% (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В январе — феврале 2024 года в российских аптеках было продано 3,1 млн упаковок презервативов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Эксперты связывают снижение продаж презервативов с ростом популярности противозачаточных таблеток. «В российских аптеках за январь — февраль 2024 года было продано 3,1 млн упаковок презервативов. Этот показатель на 4% ниже отметки аналогичного периода 2023… Такую динамику эксперты связывают с переходом россиян на другие средства контрацепции — противозачаточные таблетки», — передает газета «Ведомости». Продажи последних увеличились на 11,3% к аналогичному периоду 2023 года, сказано в тексте. Несмотря на это, спрос на презервативы останется стабильным из-за их роли в профилактике заболеваний, передающихся половым путем, отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Также падение продаж частично связано с перетоком покупателей на маркетплейсы. По словам директора по развитию RNC Pharma Николя Беспалова, цены там ниже, чем в аптеках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В январе — феврале 2024 года в российских аптеках было продано 3,1 млн упаковок презервативов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Эксперты связывают снижение продаж презервативов с ростом популярности противозачаточных таблеток. «В российских аптеках за январь — февраль 2024 года было продано 3,1 млн упаковок презервативов. Этот показатель на 4% ниже отметки аналогичного периода 2023… Такую динамику эксперты связывают с переходом россиян на другие средства контрацепции — противозачаточные таблетки», — передает газета «Ведомости». Продажи последних увеличились на 11,3% к аналогичному периоду 2023 года, сказано в тексте. Несмотря на это, спрос на презервативы останется стабильным из-за их роли в профилактике заболеваний, передающихся половым путем, отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Также падение продаж частично связано с перетоком покупателей на маркетплейсы. По словам директора по развитию RNC Pharma Николя Беспалова, цены там ниже, чем в аптеках.