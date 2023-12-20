20 декабря 2023

Какие виды контрацепции самые популярные в России

Россиянки стали интересоваться подкожными контрацептивными имплантами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы и жители города. Тюмень., аптека
Аптечные продажи подкожных контрацептивных имплантов увеличились в шесть раз Фото:

Подкожные гормональные противозачаточные импланты стали пользоваться популярностью у женщин в России. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

«Россиянки начали проявлять интерес к подкожным гормональным противозачаточным имплантам. Аптечные продажи таких препаратов за 10 месяцев 2023 г. показали самую значительную динамику по сравнению с другими контрацептивами за счет эффекта низкой базы: они увеличились в шесть раз до 2670 штук», — рассказали представители медицинских организаций газете «Ведомости». Отмечается, что это число без учета закупок частных клиник.

Наравне с имплантами спросом пользовались также и комбинированные оральные контрацептивы, сказано в сообщении. Акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» на Маросейке Елизавета Солоид предполагает, что такой рост продаж имплантов связан с отсутствием в них эстрогенного компонента, который пугает некоторых женщин. К тому же, не нужно помнить о приеме контрацептива, как, например, в случае с противозачаточными таблетками, отмечает она.

В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете на аборт в частных клиниках. В случае принятия этого закона, женщинам нельзя будет делать аборт по желанию. Позже Комитет ГД пришел к выводу, что нужно сохранить гражданам право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подкожные гормональные противозачаточные импланты стали пользоваться популярностью у женщин в России. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. «Россиянки начали проявлять интерес к подкожным гормональным противозачаточным имплантам. Аптечные продажи таких препаратов за 10 месяцев 2023 г. показали самую значительную динамику по сравнению с другими контрацептивами за счет эффекта низкой базы: они увеличились в шесть раз до 2670 штук», — рассказали представители медицинских организаций газете «Ведомости». Отмечается, что это число без учета закупок частных клиник. Наравне с имплантами спросом пользовались также и комбинированные оральные контрацептивы, сказано в сообщении. Акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» на Маросейке Елизавета Солоид предполагает, что такой рост продаж имплантов связан с отсутствием в них эстрогенного компонента, который пугает некоторых женщин. К тому же, не нужно помнить о приеме контрацептива, как, например, в случае с противозачаточными таблетками, отмечает она. В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете на аборт в частных клиниках. В случае принятия этого закона, женщинам нельзя будет делать аборт по желанию. Позже Комитет ГД пришел к выводу, что нужно сохранить гражданам право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...