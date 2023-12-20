Какие виды контрацепции самые популярные в России

Россиянки стали интересоваться подкожными контрацептивными имплантами

21 декабря 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Аптечные продажи подкожных контрацептивных имплантов увеличились в шесть раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подкожные гормональные противозачаточные импланты стали пользоваться популярностью у женщин в России. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. «Россиянки начали проявлять интерес к подкожным гормональным противозачаточным имплантам. Аптечные продажи таких препаратов за 10 месяцев 2023 г. показали самую значительную динамику по сравнению с другими контрацептивами за счет эффекта низкой базы: они увеличились в шесть раз до 2670 штук», — рассказали представители медицинских организаций газете «Ведомости». Отмечается, что это число без учета закупок частных клиник. Наравне с имплантами спросом пользовались также и комбинированные оральные контрацептивы, сказано в сообщении. Акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» на Маросейке Елизавета Солоид предполагает, что такой рост продаж имплантов связан с отсутствием в них эстрогенного компонента, который пугает некоторых женщин. К тому же, не нужно помнить о приеме контрацептива, как, например, в случае с противозачаточными таблетками, отмечает она. В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете на аборт в частных клиниках. В случае принятия этого закона, женщинам нельзя будет делать аборт по желанию. Позже Комитет ГД пришел к выводу, что нужно сохранить гражданам право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подкожные гормональные противозачаточные импланты стали пользоваться популярностью у женщин в России. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. «Россиянки начали проявлять интерес к подкожным гормональным противозачаточным имплантам. Аптечные продажи таких препаратов за 10 месяцев 2023 г. показали самую значительную динамику по сравнению с другими контрацептивами за счет эффекта низкой базы: они увеличились в шесть раз до 2670 штук», — рассказали представители медицинских организаций газете «Ведомости». Отмечается, что это число без учета закупок частных клиник. Наравне с имплантами спросом пользовались также и комбинированные оральные контрацептивы, сказано в сообщении. Акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» на Маросейке Елизавета Солоид предполагает, что такой рост продаж имплантов связан с отсутствием в них эстрогенного компонента, который пугает некоторых женщин. К тому же, не нужно помнить о приеме контрацептива, как, например, в случае с противозачаточными таблетками, отмечает она. В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете на аборт в частных клиниках. В случае принятия этого закона, женщинам нельзя будет делать аборт по желанию. Позже Комитет ГД пришел к выводу, что нужно сохранить гражданам право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности.