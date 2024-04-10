Мэр Салмин: вода подошла близко к многоквартирным домам в Оренбурге. Фото

10 апреля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Вода приблизилась к многоквартирным домам, заявил Сергей Салмин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбурге вода после прорыва дамбы подошла близко к многоквартирным домам. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Он заверил жителей, что риска затопления в настоящее время нет. «Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Одну из дамб разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы, отметил Салмин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге вода после прорыва дамбы подошла близко к многоквартирным домам. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Он заверил жителей, что риска затопления в настоящее время нет. «Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Одну из дамб разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы, отметил Салмин.