Мэр Салмин: вода подошла близко к многоквартирным домам в Оренбурге. Фото

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Уровень воды в реке Тобол., плотина, паводок, река тобол
Вода приблизилась к многоквартирным домам, заявил Сергей Салмин Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Оренбурге вода после прорыва дамбы подошла близко к многоквартирным домам. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Он заверил жителей, что риска затопления в настоящее время нет.

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Одну из дамб разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы, отметил Салмин.

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В Оренбурге вода после прорыва дамбы подошла близко к многоквартирным домам. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Он заверил жителей, что риска затопления в настоящее время нет. «Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Одну из дамб разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы, отметил Салмин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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