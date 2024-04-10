Вода приблизилась к многоквартирным домам, заявил Сергей Салмин
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
В Оренбурге вода после прорыва дамбы подошла близко к многоквартирным домам. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Он заверил жителей, что риска затопления в настоящее время нет.
«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы», —
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