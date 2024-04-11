БПЛА ударил в здание больницы в Липецкой области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
БПЛА был запущен со стороны Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произошло падение украинского БПЛА на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Жертв нет. На месте работают правоохранители», — сообщил Атамонов в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется. Глава района Анатолий Попов докладывает областным властям о ситуации в оперативном режиме.

Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности. В МЧС сообщали, что все силы и средства приведены в повышенную готовность, отмечает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Произошло падение украинского БПЛА на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Жертв нет. На месте работают правоохранители», — сообщил Атамонов в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется. Глава района Анатолий Попов докладывает областным властям о ситуации в оперативном режиме. Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности. В МЧС сообщали, что все силы и средства приведены в повышенную готовность, отмечает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...