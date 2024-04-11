БПЛА ударил в здание больницы в Липецкой области

Произошло падение украинского БПЛА на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Жертв нет. На месте работают правоохранители», — сообщил Атамонов в своем
Губернатор отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется. Глава района Анатолий Попов докладывает областным властям о ситуации в оперативном режиме.
Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности. В МЧС сообщали, что все силы и средства приведены в повышенную готовность, отмечает RT.
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