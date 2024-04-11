БПЛА ударил в здание больницы в Липецкой области

11 апреля 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

БПЛА был запущен со стороны Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Произошло падение украинского БПЛА на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Жертв нет. На месте работают правоохранители», — сообщил Атамонов в своем telegram-канале . Губернатор отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется. Глава района Анатолий Попов докладывает областным властям о ситуации в оперативном режиме. Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности. В МЧС сообщали, что все силы и средства приведены в повышенную готовность, отмечает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Произошло падение украинского БПЛА на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Жертв нет. На месте работают правоохранители», — сообщил Атамонов в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется. Глава района Анатолий Попов докладывает областным властям о ситуации в оперативном режиме. Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности. В МЧС сообщали, что все силы и средства приведены в повышенную готовность, отмечает RT.